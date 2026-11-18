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Vercelli, lavori al Lagrangia: via Duomo chiusa il 18 e 19 novembre, devia la linea 4
Per la manutenzione della copertura del liceo sono previsti il divieto di circolazione e di sosta tra via Carducci e Santa Maria Maggiore. Cambia anche il percorso del bus tra centro e ospedale.
VERCELLI – A Vercelli, via Duomo sarà chiusa al traffico mercoledì 18 e giovedì 19 novembre 2026 per lavori urgenti alla copertura del liceo Lagrangia. Il Comune ha previsto il divieto di circolazione e di sosta nel tratto tra via Carducci e la chiesa di Santa Maria Maggiore. Nelle stesse giornate le corse interessate della linea urbana 4 tra centro storico e ospedale seguiranno una deviazione.
Il Comune indica per i provvedimenti viari la fascia 8.30-16, e comunque fino al termine dei lavori. Per i bus ATAP prevede invece la deviazione dalle 8.30 alle 16.30, precisando che l’orario dipende dalle necessità dell’intervento.
Divieto di sosta per consentire i lavori
Nel tratto interessato è previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate. Le limitazioni servono a consentire lo stazionamento di un’autogrù impiegata per la manutenzione urgente della copertura della scuola.
Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza vicino all’area dei lavori.
La deviazione della linea 4
Secondo l’avviso ATAP sulle corse interessate, la linea 4 percorrerà via del Tribunale, piazza Amedeo IX, via Fulvia Rosanna Re, corso Italia, via Edoardo Arborio Mella e piazza Alessandro D’Angennes, per poi riprendere il percorso normale.
Il ripristino della normale viabilità è previsto al termine degli interventi, secondo quanto comunicato dal Comune.
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