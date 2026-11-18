TORINO – Dalle colonnine per le biciclette agli orti scolastici, fino a una redazione giovanile contro la disinformazione sul clima e un docufilm ironico sugli sprechi energetici. Sono undici le iniziative ideate da ragazze e ragazzi torinesi tra i 15 e i 24 anni selezionate nell’ambito della terza edizione dello Youth Climate Action Fund di Bloomberg Philanthropies, presentate mercoledì 18 novembre al Cecchi Point.

Mobilità, energia e cura dei quartieri

Le proposte, sostenute da enti del terzo settore e finanziate con contributi a fondo perduto fino a 4.000 euro (su un plafond complessivo di 50.000 dollari destinato alla città), si muovono lungo le linee del Climate City Contract torinese. Spiccano progetti dedicati alla mobilità dolce — come la colonnina e le officine di Cascina in bici a Mirafiori Nord, la sperimentazione di strada scolastica Relax & Recharge o il racconto fotografico Senz’auto —, iniziative sull’efficienza energetica e interventi sul verde urbano, come gli orti didattici Millefiori San Salvario con gli studenti dell’IC Manzoni e le azioni condivise tra generazioni di Eco-Reti Urbane.

Verso la neutralità climatica al 2030

Non mancano il canto corale con CanTo Make the Difference e l’informazione con Sintropia News a Borgo San Paolo. Un percorso giunto al terzo anno che punta a trasformare le idee delle nuove generazioni in azioni concrete nei quartieri, avvicinando Torino all’obiettivo della neutralità climatica fissato per il 2030.

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