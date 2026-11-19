GRUGLIASCO – Nuove opportunità di lavoro nel settore della ristorazione a Grugliasco. KFC e McDonald’s cercano personale da inserire nei rispettivi ristoranti della nuova area commerciale situata davanti al centro commerciale Le Gru, dove si trova anche il cinema. Per selezionare i candidati sono state organizzate due giornate di recruiting, con il supporto del Centro Lavoro della Città di Grugliasco e di diverse realtà del territorio.

L’iniziativa è promossa dal Centro Lavoro del Comune, in collaborazione con Patto Territoriale Zona Ovest, Gru You e La Cittadella del Welfare di Comunità. Le candidature per entrambe le aziende devono essere inviate entro lunedì 23 novembre 2026.

KFC cerca Team Member e futuri responsabili

La prima selezione riguarda KFC, la catena specializzata nel pollo fritto, che cerca diverse figure da inserire nel proprio team.

In particolare, le posizioni aperte sono:

– Team Member tra i 17 e i 29 anni, anche senza esperienza lavorativa;

– Team Member con esperienza, preferibilmente nel settore fast food o retail;

– Allievi Team Leader tra i 17 e i 29 anni, con un’esperienza anche minima nel settore fast food o retail.

I Team Member si occuperanno dell’accoglienza dei clienti, della gestione degli ordini e dei pagamenti in cassa, della preparazione delle pietanze e dell’organizzazione della sala, oltre che dell’assistenza alla clientela.

Per gli Allievi Team Leader è invece previsto un percorso di formazione e affiancamento, finalizzato ad acquisire competenze professionali e, successivamente, assumere responsabilità di coordinamento del gruppo di lavoro.

Per i candidati selezionati è richiesta la disponibilità a frequentare un percorso di formazione iniziale di circa 30 giorni presso il ristorante KFC del Centro Commerciale Lingotto, nell’area dell’8 Gallery a Torino.

McDonald’s apre a Grugliasco e cerca addetti alla ristorazione

La seconda opportunità riguarda il nuovo ristorante McDonald’s di Grugliasco, per il quale sono ricercati addetti e addette alla ristorazione.

Tra i requisiti indicati ci sono buone capacità relazionali, predisposizione al contatto con il pubblico e attitudine al lavoro di squadra. È richiesta anche flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare su turni, compresi quelli serali, notturni e festivi.

Per candidarsi è inoltre necessario essere in possesso della patente di guida ed essere automuniti.

Come inviare il curriculum e le scadenze

Per partecipare alle selezioni di KFC e McDonald’s è necessario inviare il proprio curriculum vitae via email all’indirizzo patto@zonaovest.to.it.

È consigliabile specificare nell’oggetto della mail l’azienda e la posizione per cui ci si candida, così da rendere più semplice l’individuazione della candidatura.

Le scadenze sono le seguenti:

– KFC: entro lunedì 23 novembre 2026, alle ore 12;

– McDonald’s: entro lunedì 23 novembre 2026.

Per informazioni è possibile fare riferimento al Centro Lavoro della Città di Grugliasco, in via San Rocco 20.

Le due selezioni rappresentano un’occasione per chi cerca un impiego nella ristorazione, con possibilità di ingresso anche senza esperienza nel caso di alcune posizioni KFC e opportunità di formazione e crescita professionale.

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