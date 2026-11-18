SERRAVALLE SCRIVIA – Seli Overseas ha annunciato ai sindacati l’impiego temporaneo di circa 140 lavoratori del Terzo Valico nel cantiere di Serravalle Scrivia, nell’Alessandrino. La misura è prevista indicativamente fino alla fine del 2026 per limitare gli effetti della cassa integrazione. Non coincide però con la ripresa dei lavori nei cantieri di Radimero e Vallemme, che restano fermi.

L’azienda ha comunicato la decisione durante un incontro in videoconferenza con le organizzazioni sindacali il 17 novembre. L’esito è stato riferito da Paolo Conte, segretario provinciale della Fillea Cgil. L’impiego riguarda commesse e lavorazioni già contrattualizzate; non è stato precisato un calendario dei trasferimenti.

Il lavoro previsto tra Serravalle e Novi

Secondo Paolo Tolu della Feneal Uil serviranno carpentieri e addetti al movimento terra, ma non minatori, perché non sono previsti scavi in galleria.

Per una parte dei lavoratori in cassa integrazione si prospetta così un ritorno temporaneo al lavoro. Tolu ha precisato che non è ancora chiaro quando terminerà l’ammortizzatore sociale per tutti e ha segnalato che, per altri addetti della società Gallerie Srl con contratto in scadenza a fine novembre, al momento non è previsto il rinnovo.

Le richieste dei sindacati

La Fillea Cgil considera la ricollocazione una misura tampone, non una soluzione definitiva alla vertenza. Il contenzioso tra il consorzio Cociv e Rete Ferroviaria Italiana resta aperto e, secondo il sindacato, continua a bloccare l’avanzamento delle opere.

La Fillea ha chiesto a Seli attenzione alle situazioni personali più delicate e ai possibili disagi legati agli spostamenti, oltre a trasparenza e rotazione tra i lavoratori coinvolti. La Filca Cisl ha chiesto una rotazione equa e il rispetto degli accordi sul contributo per le spese di viaggio, senza riduzioni dovute alla cassa integrazione. Secondo il rappresentante sindacale Luca Lavezzaro, sono stati concordati incontri settimanali.

Il precedente incontro a Novi

La situazione occupazionale era già stata discussa il 6 novembre durante un incontro in Comune a Novi Ligure tra il sindaco Rocchino Muliere e i sindacati. In quell’occasione erano stati riferiti circa 300 dipendenti in cassa integrazione e tra 16 e 18 lavoratori già licenziati; si trattava di un quadro riferito a quella data, precedente all’annuncio di Seli.

Nei prossimi incontri tra azienda e sindacati resteranno da seguire le modalità della ricollocazione. Separatamente, la Fillea chiede un intervento delle istituzioni per sbloccare il contenzioso e consentire la ripresa dei lavori a Radimero e Vallemme.

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