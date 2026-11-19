TORINO – Due arresti, tre denunce e quattordici ordini di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse”. È il bilancio del servizio straordinario di controllo ad alto impatto andato in scena ieri nel quartiere Barriera di Milano, coordinato dalla polizia di Stato su ordinanza del questore Massimo Gambino e in linea con quanto stabilito con la prefettura.

L’operazione interforze, pensata per contrastare il degrado urbano, verificare la posizione amministrativa dei cittadini stranieri e presidiare i luoghi di ritrovo legati ad attività illecite, ha visto impegnati gli agenti del Commissariato Barriera di Milano insieme al Reparto prevenzione crimine Piemonte, all’unità cinofila, alla polizia locale e ai militari di Carabinieri e guardia di finanza.

L’operazione al Parco Sempione

Particolare attenzione è stata rivolta all’area del parco Sempione, dove sono state sottoposte a controllo quindici persone. Due le persone arrestate: una diciannovenne in esecuzione di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena residua di 2 anni e 8 mesi e un ventunenne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane aveva con sé 27 dosi tra crack e marijuana.

Tre persone sono state deferite in stato di libertà all’A.G. per violazione del foglio di via obbligatorio e per pregressi reati di rapina e lesioni personali.

Per quattordici soggetti che stazionavano abusivamente nell’area sono stati emessi altrettanti ordini di allontanamento dalla zona rossa in esecuzione dell’ordinanza prefettizia.

L’operazione ha visto anche il coinvolgimento dell’Amiat che ha ripulito e smaltito i rifiuti e le masserizie accumulate nell’area verde di Parco Sempione dai soggetti presenti.

I controlli, che proseguiranno con cadenza regolare, hanno riguardato anche altre aree del quartiere, come quella di Parco Peccei. Complessivamente nel corso dell’attività, concluse nella serata, sono stati controllati 47 soggetti e due esercizi commerciali.

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