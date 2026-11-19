TORINO – La Regione Piemonte ha lanciato una campagna televisiva e radiofonica per promuovere le vacanze invernali sulle montagne piemontesi. Il piano prevede 756 passaggi degli spot in tv tra Rai e Mediaset, ai quali si aggiungono brevi video dedicati alle Nitto ATP Finals e passaggi radiofonici.

La programmazione è iniziata nel fine settimana del 14 e 15 novembre e proseguirà fino a fine marzo 2027.

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Dalle ATP Finals alla Coppa del Mondo di sci

La campagna è costruita attorno a due appuntamenti sportivi trasmessi dai network: le Nitto ATP Finals e la Coppa del Mondo di sci. Il torneo di tennis si svolge a Torino dal 15 al 22 novembre 2026. Gli spot continueranno anche dopo la sua conclusione, durante le festività natalizie e le settimane bianche di febbraio.

Per Mediaset sono programmati 315 passaggi televisivi su Canale 5, Rete 4, TgCom 24 e soprattutto Italia 1. Si aggiungono 68 brevi video da cinque secondi dedicati al Piemonte, previsti prima delle partite delle ATP Finals e durante dibattiti e approfondimenti.

Il piano Rai comprende invece 441 passaggi televisivi, concentrati in particolare intorno alle gare di Coppa del Mondo di sci e nel periodo natalizio. Lo spot sarà proposto anche sotto forma di cornice pubblicitaria temporanea sullo schermo durante le trasmissioni.

Gli spot radiofonici e il messaggio della campagna

In radio sono previsti 378 passaggi su Radio 105, RMC e R101 e altri 42 su Radio Italia, questi ultimi distribuiti su tre settimane.

Gli spot, prodotti da VisitPiemonte, affiancano alle immagini delle montagne momenti di relax e riferimenti all’enogastronomia regionale. Le versioni televisive durano 10 e 15 secondi; il messaggio scelto è «In Piemonte trova il tuo ritmo».

L’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni indica come obiettivo una comunicazione più forte rivolta al turismo interno e di prossimità. La campagna accompagnerà la stagione invernale fino alla fine di marzo.

Le dichiarazioni di Bongioanni

piega l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, che ha fortemente voluto la campagna: «Con i suoi 1.350 chilometri di piste, le oltre 50 fra stazioni sciistiche e snowpark, la straordinaria ricchezza di servizi e strutture ricettive e il calendario di eventi grandi e piccoli attorno o in alternativa allo sci, il Piemonte è una delle mete invernali più competitive a livello europeo.

E in più ha il patrimonio della sua sontuosa offerta enogastronomica, da scoprire magari dopo una giornata sulle piste. Ecco perché in Piemonte – che si passi dall’adrenalina di una discesa all’atmosfera di un calice di vino rosso in un rifugio – ognuno può “trovare il proprio ritmo”, proprio come suggerisce il claim della campagna. Una regione dove, in una vacanza invernale, ognuno può rilassarsi e vivere emozioni, ma anche ritrovare sé stesso, i propri affetti e relazioni».

E sottolinea la scelta strategica che sta dietro la campagna: «Queste campagne vanno nella direzione di una comunicazione più forte sul turismo di prossimità e il turismo interno, che sono fra le leve che ci hanno consentito di raggiungere il risultato straordinario della crescita del turismo piemontese nel 2026».

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