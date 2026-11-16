Telefonia mobile in montagna, il Piemonte investe 4 milioni per potenziare la copertura

PIEMONTE – La Regione Piemonte stanzia 4 milioni di euro per potenziare la copertura della telefonia mobile nelle aree montane ancora poco servite. Il programma prevede un investimento iniziale di 2 milioni, provenienti dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), a cui si aggiungeranno ulteriori risorse regionali.

La Giunta ha approvato il Memorandum d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che consentirà alla Regione di realizzare infrastrutture pubbliche dove gli operatori privati non garantiscono una copertura adeguata.

Il progetto, della durata di cinque anni, prevede la costruzione di nuove strutture per ospitare antenne 5G e, dove possibile, i collegamenti necessari al loro funzionamento. Le infrastrutture resteranno di proprietà regionale e saranno messe a disposizione degli operatori telefonici e dei gestori di reti FWA.

Le aree prioritarie saranno individuate attraverso le segnalazioni delle Unioni montane e le valutazioni tecniche di Infratel Italia, considerando copertura esistente, investimenti previsti, popolazione, flussi turistici e disponibilità di siti idonei.

“La connettività è fondamentale per la qualità della vita, l’accesso ai servizi, le attività economiche e la sicurezza di chi vive e frequenta la montagna”, dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Montagna Marco Gallo.

L’obiettivo è ridurre il divario digitale tra montagna e pianura, migliorando i servizi, sostenendo le economie locali e aumentando la sicurezza di residenti, turisti ed escursionisti.

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