TORINO – Se Torino è ormai stabilmente una delle mete turistiche più ricercate in Italia, è anche vero che spesso i turisti si fermano in città per pochi giorni ed hanno così la possibilità di vedere solo i principali luoghi di interesse culturale, dalle residenze Reali al Museo Egizio.

A Torino ci sono però anche tanti luoghi particolari che non rientrano in un veloce tour turistico della città. Vediamo quindi quali sono i 10 luoghi più curiosi da vedere a Torino. Come sempre si tratta di un elenco del tutto soggettivo e potete segnalarci nei commenti altri luoghi curiosi che amate in città.

I 10 luoghi più curiosi da vedere a Torino

La Fetta di Polenta

Casa Scaccabarozzi

Un edificio sottilissimo progettato da Alessandro Antonelli (lo stesso architetto della Mole Antonelliana).

Nel punto più stretto è largo meno di 60 cm! Per il colore giallo intenso i torinesi lo chiamano “fetta di polenta”.

La Porta del Diavolo

Palazzo Trucchi di Levaldigi

Uno dei luoghi più leggendari della città. Il portone ha battenti con teste demoniache e secondo la tradizione sarebbe collegato alla Torino esoterica.

Le Grotte Alchemiche

Palazzo Dal Pozzo della Cisterna

Nei sotterranei di questo palazzo nobiliare esistono ambienti decorati con simboli alchemici e massonici. Secondo alcune interpretazioni facevano parte di rituali esoterici della nobiltà torinese.

Il Villaggio Leumann

Un piccolo quartiere operaio in stile liberty e quasi fiabesco, costruito a fine Ottocento per i lavoratori del cotonificio Leumann, a Grugliasco.

Casette decorate, una chiesa liberty e un’atmosfera da villaggio inglese.

La Fontana Angelica di Piazza Solferino

Una fontana monumentale con angeli e demoni che combattono. Secondo chi studia l’esoterismo urbano rappresenterebbe il confine tra la Torino della magia bianca e quella della magia nera.

Il Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando

Uno dei musei più strani e affascinanti della città:

cervelli conservati

scheletri

preparati anatomici ottocenteschi

Un viaggio inquietante ma affascinante nella storia della medicina.

La Casa dei Draghi

Un edificio liberty decorato con draghi giganteschi sulla facciata.

È uno degli esempi più spettacolari dello stile liberty torinese.

Il Mastio della Cittadella

È l’unica parte rimasta della grande fortezza difensiva di Torino.

Sotto la città esistono ancora chilometri di gallerie militari sotterranee visitabili.

Il Cimitero Monumentale

Non è solo un cimitero: è un museo a cielo aperto di statue e architettura funeraria.

Tra angeli drammatici, sculture liberty e tombe scenografiche.

La Mole e l’ascensore panoramico

Il simbolo della città nasconde un’esperienza particolare: l’ascensore trasparente che sale nel vuoto al centro della cupola. Qui però siamo nel principale dei luoghi che non si possono non vedere in una visita a Torino.

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