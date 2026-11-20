PIEMONTE – Andrea Vavassori sarà con l’Italia alla Final 8 di Coppa Davis a Bologna, mentre Matteo Berrettini prende il posto di Simone Bolelli. Il torinese resta così in squadra senza il compagno con cui ha disputato le ATP Finals: il cambio offre al capitano Filippo Volandri un’opzione in più per il singolare, ma lascia da definire la formazione dell’eventuale doppio.

Secondo la lista dei convocati, con Berrettini e Vavassori ci sono Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. L’Italia esordirà nei quarti contro la Corea del Sud il 25 novembre alle 16.

Il percorso da Torino a Bologna

Alle ATP Finals di Torino, Bolelli e Vavassori sono stati eliminati matematicamente dalla corsa alle semifinali il 18 novembre, ma nel corso di quest’anno hanno conquistato insieme svariate vittorie tra cui i titoli di Rotterdam, Miami e Roma.

La Final 8 si svolge alla BolognaFiere Arena dal 24 al 29 novembre e, in caso di vittoria sulla Corea del Sud, l’Italia affronterebbe in semifinale la vincente di Repubblica Ceca-Canada; la finale è prevista il 29 novembre.

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