TORINO – Si chiude anzitempo la corsa alle semifinali per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals 2026 all’Inalpi Arena di Torino. Dopo la sconfitta odierna in due set contro la coppia formata da Christian Harrison e Neal Skupski, la coppia azzurra ha visto svanire anche le ultime speranze di passaggio del turno nel Gruppo Mark Woodforde a causa del successo al match tie-break dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz su Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Il risultato del match serale ha sancito l’eliminazione matematica del duo italiano, destinato a chiudere il girone all’ultimo posto senza successi. Per Bolelli e Vavassori restano ora l’orgoglio e l’ultimo impegno del round robin, in programma contro Krawietz e Puetz per salutare il pubblico di casa.

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