SportTorino
ATP Finals Torino 2026, Bolelli e Vavassori sono aritmeticamente eliminati nel doppio
Puetz-Krawietz sconfiggono Zeballos-Granollers con un punteggio 6-7, 6-1, 10-5. Con questo risultato gli italiano non hanno più possibilità di qualificarsi alle semifinali
TORINO – Si chiude anzitempo la corsa alle semifinali per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals 2026 all’Inalpi Arena di Torino. Dopo la sconfitta odierna in due set contro la coppia formata da Christian Harrison e Neal Skupski, la coppia azzurra ha visto svanire anche le ultime speranze di passaggio del turno nel Gruppo Mark Woodforde a causa del successo al match tie-break dei tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz su Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
Il risultato del match serale ha sancito l’eliminazione matematica del duo italiano, destinato a chiudere il girone all’ultimo posto senza successi. Per Bolelli e Vavassori restano ora l’orgoglio e l’ultimo impegno del round robin, in programma contro Krawietz e Puetz per salutare il pubblico di casa.
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