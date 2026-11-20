ASTI – I carabinieri del Nucleo investigativo di Asti hanno arrestato un uomo di 55 anni ricercato dal 2023. Deve scontare una pena definitiva di sei anni, due mesi e venti giorni per reati commessi ad Argegno, nel Comasco. Dopo le formalità in caserma è stato accompagnato nella casa di reclusione di Asti.

L’uomo, originario di Savona e formalmente residente a Galliate, nel Novarese, è stato rintracciato durante le attività investigative sul territorio.

La condanna per i fatti del 2017

La pena riguarda un furto aggravato in abitazione e la contraffazione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione, commessi ad Argegno l’8 aprile 2017. Per questi reati l’uomo è stato riconosciuto responsabile con una condanna definitiva.

L’ordine di carcerazione era stato emesso il 14 aprile 2023 dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Milano. L’intervento dei carabinieri ha dato esecuzione a quel provvedimento: non riguarda un nuovo furto ad Asti.

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