TORINO – Venerdì 20 novembre 2026 è il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la legge di Bilancio del Governo Meloni. Una mobilitazione che coinvolge lavoratori del settore pubblico e privato, pensionati e studenti e che porterà in piazza migliaia di persone anche in Piemonte, con sei manifestazioni provinciali in programma tra Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Novara.

Al centro della protesta ci sono il caro vita, la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, la precarietà del lavoro e le risorse destinate ai servizi pubblici. La Cgil chiede un cambiamento delle politiche economiche del Governo e un confronto sulla manovra finanziaria, ritenuta insufficiente per affrontare le difficoltà di lavoratori e famiglie.

La giornata di mobilitazione si intreccia anche con le proteste studentesche e con le iniziative di altre organizzazioni sindacali, che hanno proclamato o annunciato la propria adesione allo sciopero.

Perché si sciopera: le ragioni della protesta

La Cgil contesta le scelte contenute nella legge di Bilancio e, più in generale, l’indirizzo delle politiche economiche e sociali del Governo. Secondo il sindacato, l’aumento dei prezzi, in particolare quelli dei beni energetici, continua a pesare sui bilanci familiari senza che siano state introdotte misure sufficienti a recuperare il potere d’acquisto perduto.

Tra le principali richieste avanzate dalla confederazione ci sono:

– Salari più alti: rinnovi dei contratti pubblici e privati che consentano di recuperare e aumentare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

– Pensioni più dignitose: piena rivalutazione degli assegni e interventi sulla previdenza, a partire dal blocco dell’aumento dell’età pensionabile.

– Un fisco più equo: maggiore progressività delle imposte, contrasto all’evasione fiscale e restituzione del fiscal drag.

– Più risorse per sanità e istruzione: maggiori investimenti nei servizi pubblici, nelle politiche sociali e nella non autosufficienza.

– Diritto alla casa: misure di sostegno per affrontare l’emergenza abitativa.

– Lavoro e occupazione: politiche industriali per difendere le produzioni e i posti di lavoro, contrastando precarietà e lavoro povero.

– Sicurezza sul lavoro: interventi per ridurre gli infortuni e migliorare le condizioni di chi lavora.

Il sindacato critica inoltre l’aumento delle spese per il riarmo, chiedendo di destinare maggiori risorse alle necessità sociali del Paese. Particolare attenzione viene riservata ai giovani, per i quali la Cgil sollecita risposte sul diritto allo studio e sul contrasto alla precarietà.

La mobilitazione è stata preceduta da assemblee nei luoghi di lavoro e si svolge in contemporanea con iniziative studentesche in diverse città italiane ed europee.

Le manifestazioni in Piemonte: orari e luoghi dei cortei

Sono sei gli appuntamenti principali organizzati dalla Cgil in Piemonte per venerdì 20 novembre. I cortei interesseranno tutti i territori provinciali, con una manifestazione che riunirà anche i partecipanti di Novara e Vercelli.

Ecco il programma delle iniziative:

Torino – ore 9.30

Ritrovo in piazza XVIII Dicembre. Il corteo attraverserà la città per concludersi in piazza Solferino. Sono attesi lavoratori e pensionati provenienti da tutta la provincia. Interverrà Luigi Giove, segretario nazionale della Cgil.

Alessandria – ore 8.30

Concentramento in piazzetta della Lega. La manifestazione proseguirà fino al ponte Meier.

Asti – ore 9

Partenza da piazza Alfieri e conclusione in piazza San Secondo.

Biella – ore 9

Il corteo partirà da largo Cusano.

Cuneo – ore 10

Ritrovo in piazza Torino, con arrivo in piazza Europa. È prevista anche la partecipazione di una delegazione del sindacato francese Cgt.

Novara – ore 9.45

Partenza da piazzale della Stazione a Novara e arrivo in piazza della Repubblica, conosciuta anche come piazza Duomo. Gli studenti apriranno il corteo. Alla manifestazione sono attesi anche partecipanti dal Verbano-Cusio-Ossola e dal Vercellese.

Sciopero per l’intera giornata: quali settori sono coinvolti

L’astensione dal lavoro è prevista per l’intera giornata nei settori pubblici e privati, nel rispetto delle norme sui servizi essenziali e delle relative fasce di garanzia.

La mobilitazione riguarda anche il trasporto pubblico locale. A Torino, Gtt ha comunicato possibili disagi per autobus, tram e metropolitana: il servizio sarà garantito nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Al di fuori di questi orari le corse non sono assicurate.

Per quanto riguarda i treni, il trasporto ferroviario è stato escluso dallo sciopero generale diurno dopo l’intervento della Commissione di garanzia. È però previsto un distinto sciopero nazionale proclamato da Cub Trasporti e Sgb, dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre.

Anche scuole, università e servizi sanitari potrebbero registrare disagi, con le prestazioni indispensabili comunque garantite secondo le disposizioni previste per ciascun settore.

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