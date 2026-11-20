POZZOLO FORMIGGIARO – Ancora sangue sulle strade dell’Alessandrino. Un gravissimo scontro stradale si è verificato lungo l’arteria che conduce in direzione di Novi Ligure, costando la vita a un uomo di 57 anni residente in provincia di Alessandria.

Lo scontro fatale e i soccorsi

Secondo le prime informazioni, lo schianto ha coinvolto un’autovettura e lo scooter in sella al quale viaggiava la vittima. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale: all’arrivo sul posto dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano a causa delle gravissime ferite riportate dal cinquantasettenne, deceduto sul colpo.

I rilievi della Polizia Stradale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata, gestire la viabilità ed effettuare tutti i rilievi tecnici del caso. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità all’origine dello scontro.

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