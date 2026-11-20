TORINO – Chiedeva l’elemosina agli incroci con insistenza sempre maggiore, fino a trasformare il rifiuto di un’automobilista in un episodio di pesanti molestie. È stato individuato e denunciato dagli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino un giovane di 23 anni, ritenuto responsabile di comportamenti aggressivi e intimidatori nella zona dell’Ospedale Molinette.

La segnalazione

Tutto ha avuto inizio dalla denuncia di una donna che, ferma con la propria auto a un semaforo nei pressi dell’ospedale, era stata avvicinata dal ragazzo. Di fronte al suo netto rifiuto di far pulire il parabrezza, il ventitreenne aveva reagito colpendo con forza il finestrino anteriore della vettura, rivolgendole insulti e gesti offensivi, per poi voltarsi e denudarsi a poca distanza dall’abitacolo.

Nonostante lo spavento, la donna è riuscita a riprendere l’accaduto con il proprio smartphone, allegando il filmato alla segnalazione inoltrata al contact center della Polizia Locale.

Un episodio che aveva inciso profondamente sulla sua serenità, tanto da spingerla a presentare formale querela e a modificare i propri tragitti quotidiani per timore di incontrarlo nuovamente, timore alimentato dal fatto che, già il giorno seguente, lo aveva rivisto davanti a un supermercato della zona intento a chiedere denaro mostrando fotografie di bambini.

L’intervento in borghese

Gli accertamenti condotti dagli investigatori hanno permesso di ricostruire atteggiamenti insistenti, molesti e sempre più aggressivi che da tempo intimorivano passanti, clienti e personale degli esercizi commerciali del quartiere.

Grazie alle testimonianze raccolte e ai fotogrammi del video, nel pomeriggio di venerdì 13 novembre gli agenti in borghese sono riusciti a rintracciare il ventitreenne in strada.

Accompagnato al Comando per la compiuta identificazione, il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di violenza privata, estorsione a fini di profitto e atti osceni.

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