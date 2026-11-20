TORINO – Dopo alcune giornate caratterizzate dal sole e dal vento di foehn, il Piemonte si prepara a un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche. Domenica 22 novembre 2026 una perturbazione atlantica raggiungerà la regione, riportando precipitazioni diffuse e nevicate sulle montagne, con la quota neve che in alcuni settori potrebbe scendere anche sotto i mille metri.

A delineare lo scenario è il meteorologo Andrea Vuolo, che sulle pagine di Meteo in Piemonte segnala anche la possibilità di una fase perturbata più intensa tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, con il ritorno della neve a quote potenzialmente molto basse.

Domenica 22 novembre torna la neve in Piemonte: accumuli fino a 30 centimetri

Prima del peggioramento, venerdì 20 e sabato 21 novembre saranno ancora caratterizzati da ampie schiarite e condizioni di foehn, con temperature diurne relativamente miti.

La situazione cambierà però già nelle prime ore di domenica, quando una nuova perturbazione raggiungerà il Piemonte da Sud-Ovest, estendendo progressivamente le precipitazioni al resto della regione. Le piogge potranno risultare anche di moderata intensità nel corso della mattinata, per poi esaurirsi entro le prime ore del pomeriggio.

Il peggioramento sarà accompagnato dall’afflusso di aria più fredda in quota di origine polare-marittima. Una combinazione che, soprattutto nelle valli alpine, potrà favorire il trasferimento dell’aria fredda verso gli strati più bassi dell’atmosfera, contribuendo ad abbassare la quota delle nevicate.

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, la neve potrà interessare tutto l’arco alpino piemontese. Gli accumuli più significativi sono attesi sulle alte valli, in particolare tra le Alpi Marittime settentrionali, le Cozie, le Graie e le Pennine.

Sopra i 1.500-1.800 metri potrebbero cadere tra i 15 e i 30 centimetri di neve fresca, con le quantità maggiori attese in diversi settori del Cuneese, del Pinerolese, della Valle di Susa, delle Valli di Lanzo, del Gran Paradiso, del Biellese, della Valsesia e dell’Ossola.

La quota neve potrebbe però scendere ulteriormente durante le fasi più intense delle precipitazioni. In particolare, nella mattinata di domenica sono possibili nevicate anche sotto i mille metri, con episodi di neve umida intorno ai 700-900 metri durante i rovesci più intensi.

Le precipitazioni più deboli sono invece attese sulle pianure e sulle colline tra il basso Torinese, il Cuneese, il Roero e l’Astigiano.

Nuova perturbazione tra il 25 e il 26 novembre: possibile neve a bassa quota

La fase perturbata potrebbe non esaurirsi con il peggioramento di domenica. Andrea Vuolo segnala infatti la possibilità che una nuova e più intensa perturbazione raggiunga il Piemonte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.

Le attuali proiezioni dei modelli meteorologici ipotizzano precipitazioni diffuse, localmente moderate o forti, accompagnate da un ulteriore abbassamento della quota neve.

Lo scenario più interessante riguarda soprattutto il Cuneese e le Langhe, dove potrebbero verificarsi rovesci nevosi fino alle quote di bassa collina. Si tratterebbe di uno dei primi possibili episodi di neve a quote basse della stagione.

Si tratta comunque di una tendenza ancora da confermare: per capire se la perturbazione arriverà effettivamente sul Piemonte e soprattutto a quali quote potrà nevicare, saranno decisivi i prossimi aggiornamenti previsionali.

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