TORINO – Daniil Medvedev conquista la semifinale delle Atp Finals di Torino e si prepara ad affrontare il numero uno del mondo Alexander Zverev. Il tennista russo ha superato lo statunitense Frances Tiafoe in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, chiudendo la partita in un’ora e 21 minuti.

Al termine dell’incontro, Medvedev ha scritto sulla telecamera «Still no Maldives» («Ancora niente Maldive»), scherzando sulla possibilità di anticipare le vacanze dopo la conclusione della stagione. Il russo, già vincitore delle Finals nel 2020, sta affrontando il torneo torinese senza particolari pressioni, ma con l’obiettivo di continuare a vincere.

La vittoria contro Tiafoe ha confermato il buon momento di forma del trentenne, che aveva iniziato il 2026 fuori dalla top ten e si è presentato a Torino da numero cinque del ranking mondiale. Nel corso della stagione ha conquistato quattro titoli e ottenuto 54 vittorie, tornando tra i protagonisti del circuito dopo aver mancato la qualificazione alle Finals nel 2025.

Contro lo statunitense ha mostrato solidità al servizio e precisione in risposta, mettendo a segno 15 ace e vincendo il 77% dei punti giocati con la prima. Nel primo set ha preso il controllo della partita grazie a un parziale di sei punti consecutivi, mentre nel secondo ha trovato il break decisivo sul 4-4, prima di chiudere l’incontro.

Ad attenderlo in semifinale, domani, ci sarà Alexander Zverev. Il russo parte con un bilancio favorevole nei confronti diretti, con 14 vittorie contro le 8 del tedesco. Una sfida che mette di fronte due dei principali protagonisti del tennis internazionale e che assegnerà un posto in finale alle Atp Finals di Torino.

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