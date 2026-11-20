SportTorino
Atp Finals 2026, Cobolli sconfitto da Alcaraz in due set
Il tennista spagnolo resta imbattuto e supera l’azzurro nell’ultimo match
TORINO – Si chiude con una sconfitta l’esperienza torinese di Flavio Cobolli all’Inalpi Arena.
Nell’ultima giornata del round robin del Gruppo Ivan Lendl, l’azzurro (già matematicamente estromesso dalla corsa per le semifinali) ha ceduto a Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-4, 6-1 in appena un’ora e quattro minuti di gioco.
Il campione spagnolo, forte di una qualificazione già acquisita in anticipo, ha gestito l’incontro con grande lucidità e senza spendere energie superflue, amministrando i ritmi per non correre rischi fisici dopo il leggero fastidio alla coscia sinistra accusato nella sfida precedente contro Daniil Medvedev.
Dopo un primo parziale giocato su binari più equilibrati, Alcaraz ha imposto la propria superiorità tecnica nel secondo set, chiudendo agevolmente la pratica e consolidando il primato nel girone in vista della fase finale.
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