TORINO – Si chiude con una sconfitta, ma dopo una battaglia combattuta fino all’ultimo punto, l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals di Torino. La coppia italiana ha perso contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-7 (4), 7-6 (3), 10-7, nell’ultima giornata della fase a gironi disputata all’Inalpi Arena.

Una partita dal significato particolare per i due azzurri, che hanno disputato la loro ultima gara insieme. Dal 2027, infatti, le loro strade si separeranno. Già eliminati dopo le prime due sconfitte nel girone, Bolelli e Vavassori hanno comunque cercato di chiudere con una vittoria la loro terza partecipazione consecutiva al torneo che riunisce le migliori coppie della stagione.

Contro i tedeschi la sfida è rimasta in equilibrio per oltre due ore. Gli italiani si sono aggiudicati il primo set al tie-break, ma Krawietz e Puetz hanno risposto vincendo il secondo, ancora al tie-break. Nel decisivo match tie-break, i tedeschi si sono imposti per 10-7, conquistando così il primo posto nel Gruppo Mark Woodforde.

Definite le semifinali

La giornata ha stabilito anche le ultime qualificate alle semifinali. A raggiungere il penultimo atto sono stati Krawietz e Puetz, primi nel girone, e Christian Harrison e Neal Skupski, che hanno conquistato il secondo posto vincendo lo scontro diretto contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Sabato 21 novembre Harrison e Skupski affronteranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic per un posto in finale, mentre Krawietz e Puetz attendono di giocare contro la coppia francese Arribage e Olivetti.

Per Bolelli e Vavassori si chiude così un percorso importante nel tennis italiano, con l’ultima apparizione insieme sul palcoscenico delle Finals di Torino.

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