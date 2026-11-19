TORINO – A Torino venerdì 20 novembre 2026 saranno sospese tutte le limitazioni ambientali alla circolazione per lo sciopero del trasporto pubblico locale. La decisione è stata comunicata dal Comune nell’avviso sulle limitazioni al traffico: la sospensione riguarda la giornata di venerdì, mentre giovedì 19 novembre restano attivi i divieti strutturali.

Venerdì potranno quindi circolare anche i veicoli normalmente soggetti ai blocchi ambientali, mentre bus, tram e metropolitana potranno subire disservizi fuori dalle fasce garantite. L’avviso comunale riguarda le limitazioni ambientali e non annuncia una sospensione generale delle altre regole di circolazione, comprese quelle della ZTL.

Giovedì 19 novembre: i veicoli soggetti ai divieti

Per giovedì il Comune indica il livello 0 del semaforo antismog: non sono previste limitazioni emergenziali aggiuntive, ma restano quelle strutturali. L’avviso comunale elenca i seguenti divieti:

veicoli a GPL e metano Euro 0 e 1 per il trasporto di persone e merci: dalle 0 alle 24;

veicoli diesel e benzina Euro 0, 1 e 2 per il trasporto di persone e merci: dalle 0 alle 24;

veicoli diesel Euro 3 e 4 per il trasporto di persone e merci: dalle 8 alle 19;

ciclomotori e motocicli a benzina Euro 0 e 1: dalle 0 alle 24.

Il Comune precisa che le rilevazioni Arpa e l’aggiornamento del livello del semaforo avvengono il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Sciopero del 20 novembre: le fasce garantite GTT

Lo sciopero generale nazionale, proclamato dalla CGIL, è previsto per 24 ore; vi aderisce la Filt-Cgil Piemonte. Nell’avviso sulle fasce di servizio garantito, GTT distingue tra rete urbana e suburbana e collegamenti extraurbani:

Servizio urbano e suburbano, metropolitana e centri di servizio al cliente: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15;

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15; servizio extraurbano e linea bus cooperativa 3971 Ciriè–Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.

GTT assicura il completamento delle corse in partenza entro la fine delle fasce garantite. Fuori da questi intervalli il servizio potrà subire disservizi, senza che ciò comporti necessariamente la fermata di tutte le corse. Le informazioni sulle fasce GTT sono state pubblicate anche nel precedente servizio dedicato allo sciopero.

Per gli spostamenti successivi a venerdì, il livello antismog e le relative limitazioni dipenderanno dagli aggiornamenti comunicati dal Comune sulla base delle rilevazioni Arpa.

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