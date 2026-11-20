ASTI – Un lungo corteo, uno striscione d’apertura che suona come un atto d’accusa generazionale e oltre un migliaio di persone in marcia per le vie del centro. La città risponde con una massiccia partecipazione alla giornata odierna di sciopero generale, unendo nella stessa piazza le rivendicazioni dei lavoratori e la rabbia degli studenti contro il carovita, il riarmo e i tagli all’istruzione.

La partenza in piazza Roma

La mobilitazione giovanile ha preso il via da piazza Roma, guidata dallo striscione principale che recita «Non ci avete lasciato niente, ora ci riprendiamo tutto», per poi confluire in piazza Alfieri e saldarsi con il presidio dei lavoratori in sciopero indetto dalla Cgil.

Al centro delle proteste dei ragazzi c’è il disagio quotidiano vissuto tra i banchi e in famiglia, acuito dall’aumento del costo della vita. «Le scuole cadono a pezzi e non possiamo permetterci i libri scolastici, ma il Governo spende in armi», quello che echeggia tra le fila della manifestazione e che sintetizza il sentimento comune di una piazza che ha scandito a più riprese lo slogan «Noi la guerra la paghiamo».

La richiesta alle istituzioni di spostare le risorse dalle spese militari agli investimenti concreti per il diritto allo studio e il sostegno al reddito delle famiglie si fa sempre più incessante.

Forte adesione anche nei servizi educativi del territorio

La giornata di astensione dal lavoro ha fatto registrare un’adesione particolarmente significativa nel comparto educativo e dei servizi all’infanzia: per effetto dello sciopero, nella giornata odierna sono rimasti chiusi tutti gli asili nido sia nel capoluogo astigiano sia a Nizza Monferrato.

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