ALESSANDRIA – Un’onda rossa ha attraversato il cuore di Alessandria nella mattinata di oggi, venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Partita dalla centralissima piazzetta della Lega, la mobilitazione ha scelto una formula itinerante e dinamica per portare nelle strade del capoluogo le rivendicazioni di lavoratori, pensionati e giovani, affiancati anche dalle delegazioni di realtà territoriali come l’Afeva (Associazione familiari vittime amianto) di Casale Monferrato e il Laboratorio Sociale.

Il significato simbolico del Ponte Meier

Il momento centrale del percorso, snodatosi tra corso Roma, spalto Borgoglio e il lungotanaro fino a spalto Marengo e piazza Libertà, ha avuto come teatro il Ponte Meier. La scelta di raggiungere e occupare simbolicamente con le bandiere del sindacato la celebre infrastruttura progettata dall’architetto Richard Meier nasce dal senso di collegamento, di unione tra sponde diverse e di passaggio verso il futuro che il ponte rappresenta.

Un messaggio visivo forte che si salda direttamente con lo slogan della giornata, «Il futuro è adesso». Trasformare uno dei simboli architettonici più riconoscibili della città in un presidio di protesta significa infatti voler ricucire le fratture sociali ed economiche del territorio, chiedendo un ponte concreto verso condizioni di vita più eque per le nuove generazioni e per chi lavora.

Le ragioni della protesta contro la manovra

Come sottolineato dal segretario provinciale della Camera del Lavoro, Mirko Oliaro, nel mirino della mobilitazione finisce soprattutto l’attuale Legge di Bilancio, giudicata inadeguata a fronteggiare l’emergenza del carovita e il peso crescente delle bollette. Il sindacato contesta in particolare il drenaggio fiscale, l’estensione della flat tax fino a 100mila euro e l’aumento delle risorse destinate alle spese militari, chiedendo al contrario interventi strutturali per difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni, contrastare la precarietà e rifinanziare sanità e istruzione pubblica anche attraverso una maggiore equità fiscale sui grandi patrimoni.

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