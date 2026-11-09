Apre a Torino il primo negozio ufficiale del city brand all’aeroporto: in vendita gadget e souvenir

CASELLE – T-shirt, felpe, cappellini, borse, borracce, tazze e portachiavi con il marchio ufficiale della città. All’aeroporto di Torino è stato inaugurato il primo negozio dedicato al city brand “torino:”, uno spazio in cui viaggiatori e turisti potranno acquistare prodotti e souvenir legati all’identità cittadina.

L’apertura è avvenuta alla vigilia delle Nitto ATP Finals 2026, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore ai Grandi eventi Domenico Carretta e dell’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno.

Il nuovo punto vendita si trova in uno dei principali luoghi di accesso alla città e punta a far conoscere il marchio torinese anche ai visitatori internazionali. “L’apertura del primo punto vendita ufficiale con i prodotti del nuovo city brand della Città arriva in un momento significativo, alla vigilia delle Nitto ATP Finals 2026, in una Torino che continua ad accogliere un numero sempre crescente di visitatori e a rafforzare la sua attrattività turistica”, ha dichiarato il sindaco Lo Russo.

“Offrirà al nostro city brand una vetrina privilegiata in aeroporto, uno dei principali punti di accesso alla città. Chi lascerà Torino potrà così portare con sé gadget e prodotti che ne raccontano e ne valorizzano l’identità. Un modo per prolungare nel tempo il ricordo del proprio soggiorno e delle bellezze di una città capace di stupire e di sorprendere chi la visita”, ha aggiunto.

Anche per l’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, il negozio rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra aeroporto e territorio. “Chi visita Torino desidera spesso portare con sé qualcosa che racconti la città e mantenga vivo il ricordo del soggiorno. L’aeroporto, uno dei principali punti di accesso al territorio, è parte di questa esperienza e contribuisce a far conoscere l’identità di Torino a un pubblico internazionale”.

La collezione comprende abbigliamento, come t-shirt e felpe, ma anche berretti, shopper, zaini, quaderni, penne, portachiavi, calamite, tazze, bicchieri termici e borracce. A produrre e distribuire il merchandising ufficiale è l’azienda torinese Artefatto, che gestirà anche il negozio.

Alcuni prodotti della collezione erano già stati utilizzati negli ultimi mesi per accogliere e omaggiare delegazioni e ospiti istituzionali in visita a Palazzo Civico.

Quello dell’aeroporto sarà soltanto il primo punto vendita fisico del marchio “torino:”. Il progetto prevede infatti di estendere progressivamente la distribuzione ad altri punti informativi e di accoglienza della Città e degli enti partner. Nel corso del 2027 i prodotti arriveranno anche nella rete museale, nei luoghi della cultura e in altri negozi.

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