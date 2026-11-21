ASTI – Tre donne sono state denunciate a piede libero dopo le perquisizioni della Squadra Mobile in due immobili ad Asti, nell’ambito di un’indagine sul presunto favoreggiamento della prostituzione. La polizia ha sequestrato uno dei locali e 895 euro in contanti.

Le tre cittadine straniere sono state denunciate, a vario titolo, per ipotesi di reato legate al favoreggiamento della prostituzione e alla violazione della normativa sull’immigrazione. Nell’ambito dei controlli sono stati inoltre disposti tre provvedimenti di espulsione.

Le perquisizioni e il sequestro

Le perquisizioni nei locali e sulle persone presenti, delegate dall’autorità giudiziaria, sono state condotte dalla Squadra Mobile con il supporto dell’Ufficio Immigrazione. Secondo gli investigatori, i due immobili erano utilizzati per incontri a pagamento.

Durante i controlli la polizia ha trovato posti letto, preservativi e telefoni cellulari che, secondo la ricostruzione investigativa, servivano a gestire i contatti con i clienti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 895 euro in contanti.

In uno degli immobili è stato individuato un impianto di videosorveglianza, con telecamere esterne collegate a un monitor interno: secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per controllare gli accessi.

Le verifiche sulla posizione delle persone identificate

Parallelamente all’indagine, l’Ufficio Immigrazione ha verificato la posizione delle persone identificate.

Nel complesso, nei confronti di tre cittadine straniere risultate irregolari il prefetto ha disposto provvedimenti di espulsione e il questore ha emesso ordini di allontanamento.

Gli accertamenti sono nella fase delle indagini preliminari. Le denunce non equivalgono a un accertamento di responsabilità, che potrà avvenire nel procedimento giudiziario.

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