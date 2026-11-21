NAPOLI – Il Torino esce sconfitto dal Maradona, battuto 1-0 dal Napoli nella sfida di Serie A. A decidere l’incontro è ancora una volta Scott McTominay, protagonista con una conclusione dalla distanza che supera Perri, fino a quel momento tra i migliori in campo. Per la squadra di Allegri arrivano tre punti importanti per restare agganciata alle prime posizioni della classifica, mentre i granata possono recriminare per alcune occasioni non sfruttate.

Perri tiene in partita il Torino

Il Napoli parte con maggiore iniziativa e prova subito a rendersi pericoloso con McTominay, che nei primi minuti non trova lo specchio della porta. La squadra di casa deve però fare i conti con un imprevisto: Vergara, schierato titolare accanto a Hojlund, è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare ai flessori.

A quel punto sale in cattedra Perri, protagonista di una serie di interventi decisivi. Il portiere granata respinge i tentativi di Politano e McTominay, per poi opporsi anche a Hojlund con una bella parata. Il Torino prova a rispondere con Gineitis, ma l’occasione più importante del primo tempo arriva poco prima dell’intervallo: Mandragora lascia partire una potente conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa.

Torino pericoloso anche nella ripresa

Al rientro dagli spogliatoi, il Torino prova ad aumentare la propria spinta offensiva. Il tecnico Abate inserisce Vlasic al posto di Bragança e la squadra granata riparte con maggiore intraprendenza.

Dopo pochi minuti è Aboukhlal a sfiorare il vantaggio con un diagonale che termina di poco a lato. Poco dopo, un errore in fase di impostazione del Napoli permette a Simeone di avviare un’azione pericolosa: il pallone arriva a Vlasic, che però non riesce a trovare la porta.

Il Napoli risponde ancora con McTominay, ma Perri si conferma in grande serata. Anche Milinkovic-Savic deve intervenire per neutralizzare una punizione di Mandragora. Dall’altra parte, il portiere granata continua a opporsi ai tentativi di Lang, Politano e Hojlund, mantenendo il risultato in equilibrio.

McTominay trova il gol decisivo

Quando la partita sembra destinata a restare bloccata, arriva la giocata che cambia tutto. Spinto dal pubblico del Maradona, il Napoli aumenta la pressione e trova il vantaggio grazie al suo uomo più rappresentativo.

Lang avvia la ripartenza e serve McTominay, che controlla, prepara il destro e lascia partire una conclusione dalla distanza. Il pallone si infila nell’angolo più lontano, dove Perri non può arrivare. È l’1-0 che fa esplodere lo stadio e premia la qualità dello scozzese.

Il Torino prova a reagire, ma entrambe le squadre sembrano accusare la fatica. Nel finale Lang ha ancora l’opportunità di chiudere definitivamente la partita in contropiede, ma arriva poco lucido alla conclusione e trova nuovamente la risposta di Perri.

Tre punti importanti per il Napoli, Torino a testa alta

Al triplice fischio è il Napoli a festeggiare una vittoria preziosa. Allegri può tirare un sospiro di sollievo e guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni, grazie a tre punti che permettono agli azzurri di restare in scia delle prime in classifica.

Per il Torino resta il rammarico di una sconfitta maturata dopo una prestazione combattiva. I granata hanno saputo difendersi con ordine, hanno creato occasioni importanti e hanno trovato in Perri un protagonista di assoluto livello. A fare la differenza, alla fine, è stata la qualità individuale di McTominay, ancora una volta decisivo contro il Torino.

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