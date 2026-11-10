Il Toro presenta il progetto per il Grande Torino: obiettivo gestione per 99 anni

TORINO – Il Torino Fc ha presentato al Comune il progetto per la riqualificazione e la gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo mesi di attesa, la proposta elaborata dalla società granata insieme al Politecnico di Torino è arrivata negli uffici comunali, aprendo una nuova fase del percorso.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Stefano Lo Russo durante il tradizionale collegamento radiofonico con Toradio. Il primo cittadino ha spiegato che la documentazione sarà ora esaminata dagli uffici comunali, che dovranno verificarne i contenuti e valutarne il pubblico interesse prima di consentire all’iter di proseguire.

Un diritto di superficie per 99 anni

Il progetto non prevede l’acquisizione dello stadio da parte del Torino, ma la concessione di un diritto di superficie della durata di 99 anni. In questo modo il club presieduto da Urbano Cairo potrebbe occuparsi direttamente della gestione dell’impianto e programmare gli interventi di ammodernamento, seguendo un modello già adottato da altre società di Serie A.

La proposta comprende anche nuovi investimenti per il centro sportivo del Robaldo, attuale sede delle attività giovanili granata. L’obiettivo è inserire lo sviluppo dei due impianti in un progetto più ampio di valorizzazione delle strutture sportive cittadine.

Come precisato dal Comune, la proposta si basa su un partenariato pubblico-privato attraverso lo strumento della finanza di progetto. Il documento presenta diverse alternative per la riqualificazione e la gestione degli impianti, attraverso la costituzione del diritto di superficie. Per il momento, però, i dettagli tecnici non saranno resi pubblici: potranno infatti costituire la base della successiva procedura a evidenza pubblica.

Le prossime tappe dell’iter

La documentazione sarà sottoposta alle valutazioni tecniche e amministrative degli uffici comunali. Il primo passaggio sarà la verifica dei requisiti e del pubblico interesse del progetto. Se l’esito sarà positivo, l’amministrazione potrà procedere con la dichiarazione di pubblica utilità e, dopo la necessaria istruttoria, avviare una procedura pubblica per assegnare il diritto di superficie.

Lo Russo ha ricordato che un passaggio importante era già stato compiuto nel luglio 2025, quando il Comune era riuscito a superare il vincolo delle ipoteche che per vent’anni avevano gravato sullo stadio. La presentazione della proposta, ha sottolineato il sindaco, rappresenta un ulteriore avanzamento di un percorso avviato per valorizzare strutture considerate importanti per il calcio e per la città.

L’obiettivo dell’amministrazione, ha aggiunto, è arrivare alla riqualificazione dell’impianto e sviluppare un progetto di città dello sport che coinvolga anche il Robaldo, favorendo investimenti, strutture moderne e nuove opportunità per Torino.

Carretta: “Un passaggio decisivo per il futuro dello stadio”

“Questa notizia segna un passaggio decisivo per il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino, trasformando la manifestazione di interesse dello scorso aprile del Torino Fc in una proposta concreta. Ora si avvierà l’iter amministrativo necessario a verificarne i profili di correttezza, nell’auspicio che si possa arrivare quanto prima ad un nuovo capitolo per il futuro dell’impianto, con l’obiettivo di valorizzarlo al meglio”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Domenico Carretta.

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