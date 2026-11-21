MAPPANO – Non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza sul corpo della neonata di 14 giorni morta il 19 novembre a Mappano, dopo essere stata trovata priva di sensi nel letto matrimoniale dei genitori. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di uno schiacciamento involontario da parte di uno dei genitori, ma al momento non vengono esclusi altri possibili scenari.

Sulla vicenda la Procura di Ivrea ha aperto un’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Ludovico Bosso, per ricostruire le circostanze della tragedia. Un elemento fondamentale per chiarire le cause del decesso potrebbe arrivare dall’autopsia, fissata per lunedì 23 novembre.

I soccorsi e le indagini

A chiedere aiuto sono stati la madre e il padre della piccola, che hanno chiamato il 112 dopo averla trovata priva di sensi. Secondo le prime ricostruzioni, la neonata era stata allattata poco prima di perdere conoscenza.

La bambina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove i medici hanno tentato di rianimarla senza riuscire a salvarle la vita.

Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa di Venaria Reale, affiancati dai militari della sezione Investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino, che hanno effettuato i rilievi nell’abitazione per raccogliere elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

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