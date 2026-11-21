RACCONIGI – Racconigi sarà protagonista domenica 22 novembre su Rai 3, all’interno del programma “Kilimangiaro”. Alle 16.45 andrà in onda la puntata di “Il Borgo dei Borghi” dedicata alla città, selezionata per partecipare alla competizione televisiva che mette a confronto alcuni dei borghi più belli d’Italia.

Le riprese, realizzate lo scorso settembre, mostreranno le principali bellezze di Racconigi, i suoi scorci più caratteristici e le eccellenze del territorio. Spazio anche alle persone, alle associazioni e alle realtà locali che contribuiscono a valorizzare la città e a mantenerne vive le tradizioni.

La trasmissione fa parte della 14ª edizione de “Il Borgo dei Borghi”, che si concluderà la domenica di Pasqua con la proclamazione del vincitore.

“Invitiamo tutti a seguire la puntata di domenica: è un’occasione importante per far conoscere Racconigi a un pubblico nazionale e raccontare le tante bellezze e peculiarità della nostra città”, commenta il consigliere comunale Andrea Pettiti.

Da febbraio si aprirà la fase del voto online, alla quale si potrà partecipare attraverso RaiPlay, previa registrazione alla piattaforma.

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