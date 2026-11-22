TORINO – Tensioni nella notte a Torino davanti all’ex sede di Askatasuna, dopo la festa per i 30 anni del centro sociale. Un corteo partito da piazza Santa Giulia si è avvicinato all’edificio sgomberato di corso Regina Margherita 47, presidiato dalle forze dell’ordine. Secondo la ricostruzione dell’ANSA, i manifestanti hanno lanciato bottiglie ed esploso fuochi d’artificio contro la polizia, che ha risposto con idranti e lacrimogeni. Dopo circa mezz’ora è tornata la calma e il corteo si è sciolto.

Alcune centinaia di persone hanno attraversato le vie di Vanchiglia fino ad avvicinarsi allo stabile intorno alle 00.30 di domenica 22 novembre. Davanti all’edificio erano presenti reparti mobili e mezzi della polizia.

La festa e il corteo a Vanchiglia

Le iniziative per il trentennale erano cominciate nel pomeriggio di sabato 21 novembre in piazza Santa Giulia, con un dibattito su carovita e guerra. In serata si è tenuto un concerto; dopo la musica, dalla piazza è partito il corteo verso l’ex centro sociale.

L’edificio di corso Regina Margherita 47 era stato occupato per la prima volta nel 1996 e sgomberato il 18 dicembre 2025.

Le nove proposte per il futuro dei locali

Resta aperta la questione della destinazione dell’immobile. Per il piano terra e il cortile, il Comune ha ricevuto nove proposte attraverso una consultazione preliminare chiusa il 9 novembre. Come comunicato dalla Città di Torino, gli uffici dovranno esaminarle sotto il profilo tecnico e amministrativo.

La consultazione riguardava progetti per attività rivolte al territorio, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e sociali. Le proposte serviranno a orientare le scelte dell’amministrazione sulla destinazione degli spazi e sulla procedura da adottare: la consultazione, da sola, non assegna l’immobile.

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