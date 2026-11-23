VERBANIA – La perdita di 200 euro alle video slot ha scatenato la violenza nei confronti della compagna. Un pomeriggio trascorso a giocare si è trasformato in un’aggressione, dopo che un uomo di 26 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, ha accusato la giovane di avergli portato sfortuna. Dalle accuse verbali è passato rapidamente alle mani, provocandole lesioni al volto.

Per il ventiseienne sono scattate le manette. Dopo l’arresto, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Verbania, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’intervento dei carabinieri dopo la richiesta di aiuto del padre

L’episodio è avvenuto circa due settimane fa, quando i carabinieri sono intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto del padre della ragazza, preoccupato per la situazione. Sul posto erano presenti anche i genitori della giovane.

Alla vista dei militari, il ventiseienne ha reagito con particolare aggressività, opponendo resistenza anche nei confronti delle forze dell’ordine. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario immobilizzarlo.

La ragazza aveva già subito altre aggressioni

A ricostruire la dinamica dei fatti è stata la stessa vittima, che ha raccontato ai carabinieri come la discussione fosse iniziata dopo che il compagno aveva perso 200 euro alle video slot. L’uomo l’avrebbe accusata di essere responsabile della sua sfortuna, arrivando poi ad aggredirla fisicamente.

La giovane presentava diverse lesioni al volto, alcune delle quali riconducibili anche a un precedente episodio di violenza. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno inoltre permesso di ricostruire una situazione di violenza che si sarebbe protratta nel tempo. Le forze dell’ordine erano infatti già intervenute nell’ambito della stessa relazione nei mesi di agosto e settembre, per altri episodi analoghi.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il ventiseienne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Verbania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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