FROSSASCO – Sono in corso le ricerche di Azucena Eligue, conosciuta come Zeni, 70 anni, italiana di origine filippina e affetta da Alzheimer. La donna si è allontanata nella mattinata di sabato 21 novembre 2026 da via Principe Amedeo, nella zona della pasticceria, a Frossasco.

“E’ stato attivato il Centro Operativo, e da ieri sono al lavoro Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri, Protezione Civile e Soccorso Alpino – dichiara Marco Gaido, sindaco di Frossasco -. Per le ricerche sono stati impiegati anche droni e cani molecolari, ma purtroppo la pioggia non facilita le operazioni. Anche tutta la cittadinanza si è mossa per dare supporto alla locale Protezione Civile e ai nostri volontari Aib. L’invito che rivolgiamo a tutti, anche a chi si trovi in un Comune limitrofo, è di fare attenzione e segnalare prontamente al 112 eventuali avvistamenti”

La donna era stata avvistata nel centro del paese durante la mattinata di sabato. Non si esclude, tuttavia, che possa aver perso l’orientamento e si sia allontanata dal territorio comunale.

Zeni si sposta a piedi e al momento della scomparsa indossava pantaloni scuri e un giubbotto nero con cappuccio.

Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili per rintracciarla è invitato a contattare immediatamente il numero di emergenza 112.

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