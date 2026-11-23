AstiCronaca
Asti, minorenne tenta di rubare la pistola a un poliziotto dopo averlo fatto cadere durante un controllo
Durante le verifiche è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, che aveva nascosto nelle calze.
ASTI – Al Parco della Resistenza di Asti un minorenne ha reagito con violenza a un controllo della Polizia di Stato, arrivando a tentare di sottrarre la pistola a uno degli agenti. Il giovane, dopo aver fatto cadere un poliziotto durante la fuga, è stato inseguito e bloccato a pochi metri di distanza.
Il controllo al Parco della Resistenza
Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio. Gli agenti si sono avvicinati a due giovani che stavano passeggiando nel Parco della Resistenza di Asti e hanno chiesto loro di esibire i documenti.
Qualcosa, però, ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere alla perquisizione di uno dei due. A quel punto il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo, facendo cadere a terra uno degli agenti e dandosi alla fuga.
I poliziotti si sono messi immediatamente al suo inseguimento, riuscendo a raggiungerlo dopo pochi metri, in una strada senza uscita. Anche una volta bloccato, il ragazzo ha continuato a opporre resistenza e ha tentato di sfilare la pistola dalla fondina di un agente.
Nelle calze aveva hashish
Una volta immobilizzato, il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti. Durante le verifiche è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, che aveva nascosto nelle calze.
Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un minorenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina, furto aggravato e atti persecutori.
Nei suoi confronti era inoltre già stata emessa una misura di prevenzione.
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