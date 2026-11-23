TORINO – Oltre 9.600 persone con disabilità coinvolte, 611 partner territoriali attivati e un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro. Sono i numeri dell’edizione 2026 del bando Vivomeglio, l’iniziativa storica della Fondazione CRT che quest’anno ha selezionato 131 progetti (su 158 candidature pervenute) per promuovere l’inclusione, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta.

Rivolti in prevalenza ad adolescenti e giovani adulti, gli interventi finanziati spaziano dalla tecnologia assistiva al turismo, passando per il teatro e la formazione professionale.

L’obiettivo dell’edizione 2026 è trasformare i destinatari da semplici fruitori a protagonisti attivi: il 78% dei progetti applica infatti il principio “Nulla su di noi, senza di noi”, coinvolgendo direttamente le persone con disabilità nella progettazione delle attività.

Sul fronte tecnico e culturale, invece, il 68% delle iniziative integra tecnologie assistive e approcci di Design for All, mentre l’85% adotta azioni specifiche per l’accessibilità e il linguaggio inclusivo.

I progetti sul territorio

Tra le 131 iniziative sostenute emergono approcci innovativi che uniscono socialità, cultura e avviamento al lavoro:

Tecnologia e gioco: Con A.C.T.I.V.E. Play, Domus Laetitiae realizzerà due postazioni mobili di gaming accessibile destinate a 30 utenti, mentre la cooperativa sociale Proposta 80 con Talos impiegherà la robotica a scopo educativo e relazionale.

Lavoro e formazione: La cooperativa Magazzini amplierà i percorsi di inserimento professionale attraverso Officina Futuro (che prevede anche l’apertura del Molino di CasaOz), mentre la cooperativa Agape con RestArt legherà l’apprendimento di un mestiere alle attività di restauro.

Cultura e territorio: L’associazione Il Timone accompagnerà 15 tra bambini e adulti nella messa in scena di un musical inclusivo tramite la Comunicazione Aumentativa Alternativa (Un copione a colori per un musical inclusivo). Sul fronte del turismo, invece, Le2Impronte APS coinvolgerà direttamente i beneficiari nella creazione di quattro itinerari accessibili con Esploratori romantici.

Verso il DisFestival: appuntamenti dal 28 novembre

Parallelamente al bando, l’impegno della Fondazione CRT prosegue al fianco della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà per la nuova edizione del DisFestival. Dopo aver superato le 5.000 presenze al debutto, la rassegna culturale diffusa torna a Torino e nell’area metropolitana dal 28 novembre all’8 dicembre 2026 con il claim provocatorio “Lo so, è grave!”.

Il programma, interamente gratuito e accessibile, prenderà il via alle OGR Torino con il Talk Agenda della Disabilità e animerà diversi spazi culturali della città con incontri dedicati ai diritti e all’inclusione, ospitando al suo interno anche la quarta edizione del Premio “Paolo Osiride Ferrero”.

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