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Fondazione CRT, 1,8 milioni di euro per la disabilità: finanziati 131 progetti con il bando Vivomeglio
La Fondazione CRT quest’anno ha selezionato 131 progetti per promuovere l’inclusione, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta
TORINO – Oltre 9.600 persone con disabilità coinvolte, 611 partner territoriali attivati e un investimento complessivo di 1,8 milioni di euro. Sono i numeri dell’edizione 2026 del bando Vivomeglio, l’iniziativa storica della Fondazione CRT che quest’anno ha selezionato 131 progetti (su 158 candidature pervenute) per promuovere l’inclusione, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d’Aosta.
Rivolti in prevalenza ad adolescenti e giovani adulti, gli interventi finanziati spaziano dalla tecnologia assistiva al turismo, passando per il teatro e la formazione professionale.
L’obiettivo dell’edizione 2026 è trasformare i destinatari da semplici fruitori a protagonisti attivi: il 78% dei progetti applica infatti il principio “Nulla su di noi, senza di noi”, coinvolgendo direttamente le persone con disabilità nella progettazione delle attività.
Sul fronte tecnico e culturale, invece, il 68% delle iniziative integra tecnologie assistive e approcci di Design for All, mentre l’85% adotta azioni specifiche per l’accessibilità e il linguaggio inclusivo.
I progetti sul territorio
Tra le 131 iniziative sostenute emergono approcci innovativi che uniscono socialità, cultura e avviamento al lavoro:
- Tecnologia e gioco: Con A.C.T.I.V.E. Play, Domus Laetitiae realizzerà due postazioni mobili di gaming accessibile destinate a 30 utenti, mentre la cooperativa sociale Proposta 80 con Talos impiegherà la robotica a scopo educativo e relazionale.
- Lavoro e formazione: La cooperativa Magazzini amplierà i percorsi di inserimento professionale attraverso Officina Futuro (che prevede anche l’apertura del Molino di CasaOz), mentre la cooperativa Agape con RestArt legherà l’apprendimento di un mestiere alle attività di restauro.
- Cultura e territorio: L’associazione Il Timone accompagnerà 15 tra bambini e adulti nella messa in scena di un musical inclusivo tramite la Comunicazione Aumentativa Alternativa (Un copione a colori per un musical inclusivo). Sul fronte del turismo, invece, Le2Impronte APS coinvolgerà direttamente i beneficiari nella creazione di quattro itinerari accessibili con Esploratori romantici.
Verso il DisFestival: appuntamenti dal 28 novembre
Parallelamente al bando, l’impegno della Fondazione CRT prosegue al fianco della CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà per la nuova edizione del DisFestival. Dopo aver superato le 5.000 presenze al debutto, la rassegna culturale diffusa torna a Torino e nell’area metropolitana dal 28 novembre all’8 dicembre 2026 con il claim provocatorio “Lo so, è grave!”.
Il programma, interamente gratuito e accessibile, prenderà il via alle OGR Torino con il Talk Agenda della Disabilità e animerà diversi spazi culturali della città con incontri dedicati ai diritti e all’inclusione, ospitando al suo interno anche la quarta edizione del Premio “Paolo Osiride Ferrero”.
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