PIEMONTE – Il Piemonte sarà protagonista della prima selezione italiana delle Uve MICHELIN. La Guida Michelin ha annunciato che la presentazione si terrà il 19 gennaio 2027, inaugurando così una nuova fase del progetto dedicato alla valorizzazione delle migliori aziende vitivinicole. La regione sarà inoltre la prima, al di fuori della Francia, a essere inclusa in questa selezione internazionale.

Una scelta che riconosce il prestigio del patrimonio enologico piemontese, caratterizzato da una grande varietà di vitigni autoctoni e da una tradizione produttiva conosciuta in tutto il mondo. Tra i protagonisti spicca il Nebbiolo, vitigno simbolo delle Langhe, da cui nascono alcuni dei vini più apprezzati a livello internazionale, come Barolo e Barbaresco.

Piemonte, territorio di grandi vini e tradizione

Alla base della scelta ci sono le caratteristiche uniche del territorio: suoli, altitudini, esposizione delle colline e condizioni climatiche contribuiscono a definire l’identità dei vini piemontesi. Un patrimonio costruito nel corso dei secoli e oggi portato avanti anche dalle nuove generazioni di viticoltori, impegnate a conservare le tradizioni e a reinterpretarle con uno sguardo contemporaneo.

“Per la nostra prima selezione delle Uve MICHELIN in Italia, il Piemonte è stata una scelta naturale”, ha dichiarato Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin. Il responsabile ha sottolineato in particolare il legame tra il Nebbiolo e il territorio, evidenziando come la combinazione di clima, suoli e paesaggi contribuisca a creare vini di grande eleganza, personalità e capacità di invecchiamento.

Come funzionano le Uve MICHELIN

Il nuovo riconoscimento della Guida Michelin nasce con l’obiettivo di offrire agli appassionati un punto di riferimento per conoscere e scegliere le migliori aziende vitivinicole.

Il sistema prevede tre livelli di distinzione, da una a tre Uve, oltre a una categoria dedicata ai produttori selezionati. La valutazione si basa su cinque criteri: qualità agronomica, competenza tecnica, identità, equilibrio e costanza.

Nel dettaglio:

3 Uve: riconoscimento riservato ai produttori eccezionali, le cui produzioni rappresentano una garanzia di qualità indipendentemente dall’annata.

2 Uve: assegnate alle aziende eccellenti, capaci di distinguersi per qualità e continuità all’interno del proprio territorio.

1 Uva: dedicata ai produttori di grande qualità, che realizzano vini caratteristici e particolarmente riusciti nelle annate migliori.

Selezionati: aziende affidabili che garantiscono vini di buona qualità e una produzione costante.

Con l’arrivo delle Uve MICHELIN, il Piemonte si prepara dunque a diventare il primo territorio italiano osservato attraverso questo nuovo sistema di valutazione. Un riconoscimento che punta a valorizzare non soltanto le etichette più celebri, ma anche il lavoro dei produttori e il legame tra vino, paesaggio e tradizione.

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