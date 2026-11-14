Il bistrot di Cannavacciuolo a Torino perde la stella Michelin, ma Villa Crespi resta nell’olimpo

TORINO – Il verdetto della nuova Guida Michelin 2027 porta con sé un verdetto agrodolce e inaspettato per Antonino Cannavacciuolo. Se da un lato il celebre chef campano festeggia la trionfale e ormai consolidata conferma delle massime Tre Stelle per il suo quartier generale di Villa Crespi sul Lago d’Orta, dall’altro deve incassare l’amarezza per la perdita della stella al bistrot di Torino.

Aperto nel capoluogo piemontese nel 2017 insieme alla moglie Cinzia Primatesta, il locale sabaudo non è riuscito a mantenere il prestigioso riconoscimento nella nuova edizione della celebre “rossa”. Un passo falso che lo chef ha commentato con grande onestà e senza cercare alibi: «Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa. Ci sono stati un po’ di passaggi da chef e secondo me questo ha penalizzato un po’ Torino. Torino è il figlio che va curato».

Lungi dallo scoraggiarsi, Cannavacciuolo ha subito rilanciato, trasformando la delusione in uno stimolo per il futuro: «Niente è scritto. Bisogna lavorare, stare sul pezzo e cercare di fare sempre meglio. È un punto di partenza e una nuova sfida per riportare Torino nel mondo stellato».

Un impero che brilla

Nonostante lo stop torinese, l’impero gastronomico dello chef si conferma saldamente ai vertici della ristorazione mondiale. La roccaforte di Orta San Giulio continua a brillare con il massimo riconoscimento delle Tre Stelle, confermando una costanza e una qualità straordinarie. Complessivamente, il gruppo di Cannavacciuolo mantiene un bottino d’eccellenza pari a 7 stelle distribuite su 5 ristoranti, a testimonianza di un progetto imprenditoriale e culinario tra i più premiati e ammirati d’Italia.

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