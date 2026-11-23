TORINO – Nuova occupazione negli spazi dell’Università di Torino. In serata alcune decine di studenti e studentesse hanno occupato la sede del Dipartimento di Fisica di via Pietro Giuria, dopo un’assemblea organizzata nei giorni scorsi e una giornata di iniziative annunciate sui social.

A confermare l’occupazione è stato il collettivo della facoltà, che attraverso un comunicato ha dichiarato: «L’assemblea di Fisica dichiara iniziata l’occupazione all’interno del dipartimento». Al momento della chiusura delle porte dell’edificio, una parte degli studenti ha deciso di rimanere all’interno, annunciando che l’occupazione proseguirà «finché le nostre rivendicazioni non verranno accolte e messe in atto».

Le ragioni dell’occupazione a Fisica

Gli studenti riuniti in assemblea hanno spiegato che la protesta nasce da una serie di questioni che riguardano tanto il contesto internazionale quanto le condizioni dell’università e della ricerca.

Tra le rivendicazioni principali c’è la contrarietà alla guerra, al riarmo e all’utilizzo delle conoscenze scientifiche in ambito militare. Il collettivo denuncia inoltre la precarietà nel mondo della ricerca, la devastazione ambientale e una politica universitaria che, a loro giudizio, sarebbe caratterizzata da tagli, definanziamenti e da una sistematica mancanza di spazi.

Nel documento trova spazio anche la contestazione delle politiche statali di austerità, indicate dagli occupanti come una delle cause del definanziamento di scuola, università, ricerca e sanità. Gli studenti hanno infine espresso solidarietà alle manifestazioni nazionali contro il carovita.

Le accuse agli accordi dell’Università con le aziende

Tra i punti più critici della protesta c’è il rapporto tra l’Università di Torino e alcune realtà industriali. Il collettivo accusa l’ateneo di avere rapporti e collaborazioni con aziende dal «dubbio impegno etico», citando in particolare Telt, la società responsabile della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Nel mirino degli studenti ci sono anche gli accordi con imprese attive nel settore della difesa o in ambiti tecnologici a possibile impiego militare, il cosiddetto dual use. Tra i nomi indicati figurano Leonardo e Thales Alenia Space.

L’occupazione, nelle intenzioni dei promotori, non vuole essere soltanto una forma di protesta, ma anche uno spazio di confronto e approfondimento. Il collettivo punta infatti a creare un luogo di discussione sui temi sollevati, con l’obiettivo di arrivare anche a proposte pratiche.

La mobilitazione si inserisce nel clima di contestazione che nelle ultime settimane ha interessato diversi spazi universitari torinesi, con iniziative e proteste legate alla politica internazionale, al finanziamento della ricerca e alle condizioni della vita studentesca.

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