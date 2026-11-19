TORINO – Proseguono a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino, gli interventi per consentirne la riapertura dopo la conclusione dell’occupazione, che ha causato 156 mila euro di danni a questa sede.

I problemi maggiori relativi al sistema di sicurezza

L’ateneo comunica che sono in via di risoluzione i problemi relativi ai servizi informatici, alla pulizia degli ambienti e alla sostituzione degli arredi, mentre rimangono criticità di sicurezza, in particolare nel sistema antincendio a causa dei danneggiamenti alle porte tagliafuoco e alle uscite di emergenza. Questi interventi, spiega l’università, richiedono tempi di risoluzione maggiori anche con l’individuazione di misure compensative per la mitigazione del rischio, elementi che impediscono al momento la riapertura dell’edificio.

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«L’Ateneo è consapevole del disagio»

La chiusura sarà quindi prolungata fino a mercoledì 25 novembre compreso, con i lavori che proseguiranno anche in questo fine settimana. Domani, venerdì 20 novembre, saranno fornite a studentesse, studenti e docenti indicazioni sulle misure previste per l’organizzazione delle attività didattiche della prossima settimana.

«L’Ateneo è consapevole del disagio che questa attesa comporta per chi studia e lavora a Palazzo Nuovo e ringrazia tutte e tutti per la pazienza e la collaborazione» il messaggio diffuso dall’università.

La manifestazione di domani

Intanto, per la giornata di domani si prepara una giornata di sciopero che coinvolgerà anche gli studenti. Lo spezzone universitario si ritroverà al Politecnico alle 8.45 e proprio davanti a palazzo Nuovo alle 8.30.

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