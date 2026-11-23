TORINO – Un uomo di 67 anni e uno di 26 sono stati arrestati dalla polizia di Stato nel quartiere Mirafiori Sud perché ritenuti responsabili di un furto in concorso commesso all’interno dei locali di una chiesa di via Torrazza. I due sono stati anche denunciati per ricettazione.

Il furto e l’arresto

L’intervento è stato condotto dagli agenti della volante del Commissariato di P.S. Mirafiori che, durante l’attività di controllo del territorio, transitando in via Torrazza, giunti all’altezza della chiesa Sant’Andrea, hanno notato i due uomini uscire con fare sospetto dal vialetto di accesso ai locali della struttura. I due avevano con sé un carrellino contenente diverse bottiglie di alcolici e alcuni attrezzi da lavoro.

Gli agenti di polizia, ormai insospettiti, hanno proceduto al controllo; il 26enne è stato prontamente bloccato, il 67enne, resosi conto della situazione, ha tentato la fuga in direzione di piazza Bengasi, venendo tuttavia fermato poco distante.

Nel corso della perquisizione, all’interno del carrellino è stato rinvenuto diverso materiale edile. Inoltre, il 67enne è stato trovato in possesso di un portafoglio contenente una tessera sanitaria e una carta per buoni pasto intestate a una donna che ne aveva denunciato il furto pochi giorni prima.

Nei pressi della chiesa, gli agenti hanno notato un veicolo con il bagagliaio aperto e diversi attrezzi da lavoro appartenenti a un uomo che stava effettuando alcuni interventi all’interno dell’edificio. Informato di quanto rinvenuto, l’operaio si è accorto che dall’auto erano stati asportati un trapano, un flessibile e una pistola per colla, riconoscendo gli oggetti tra quelli sequestrati poco prima ai due uomini.

Tutto il materiale recuperato è stato debitamente restituito ai legittimi proprietari mentre i due uomini sono stati arrestati per furto in concorso e denunciati per ricettazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati quindi condotti nel carcere di Torino.

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