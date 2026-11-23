TORINO – La Presidenza del Consiglio comunale di Torino esprime una ferma condanna di ogni forma di violenza e intimidazione e manifesta la propria solidarietà ad Abdullahi Ahmed. La presa di posizione arriva a nome dell’intera Sala Rossa, con un richiamo al rispetto delle persone e delle istituzioni e alla necessità di tutelare il confronto democratico.

Nel comunicato, la Presidenza del Consiglio comunale condanna «ogni forma di violenza che accada da un punto di vista politico, verbale, fisico», oltre a qualsiasi forma di intimidazione e aggressione.

Le vicende che hanno coinvolto Abdullahi Ahmed, si legge nella nota, richiamano ancora una volta l’attenzione sull’importanza di difendere il rispetto delle persone e il valore del confronto democratico.

La solidarietà della Sala Rossa non riguarda però soltanto Ahmed. La Presidenza ha voluto estenderla anche a tutte le consigliere e a tutti i consiglieri comunali che, in passato e indipendentemente dalla propria appartenenza politica, sono stati oggetto di minacce, aggressioni o attacchi personali.

«Le differenze di idee e le legittime contrapposizioni politiche sono parte essenziale della democrazia: non lo sono l’odio, l’intimidazione e la violenza», sottolinea la nota.

A concludere l’intervento è stata la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, che ha ribadito il ruolo della Sala Rossa come luogo di confronto anche acceso, ma sempre rispettoso delle persone e delle istituzioni.

«La Sala Rossa deve continuare a essere un luogo in cui ci si confronta, anche duramente, sulle idee: ma ci si confronta sempre nel rispetto delle persone e delle istituzioni», ha dichiarato Grippo.

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