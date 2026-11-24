TORINO – Al Museo Egizio di Torino ora si può sperimentare un nuovo modo di visitare l’Antico Egitto, molto più coinvolgente. E con un focus sulle trasformazioni del paesaggio. È stata aperta ieri al pubblico la nuova sala immersiva: un ambiente digitale situato nel piano ipogeo e parte del rinnovamento architettonico e allestitivo avviato per il bicentenario dell’Egizio nel 2024.

Composta da 30 metri lineari di ledwall lungo le pareti, sound design spazializzato e proiezioni a 360 gradi, la sala è concepita come una macchina narrativa adattiva: è stata progettata infatti per rinnovare periodicamente i propri contenuti e per accogliere formati diversi (percorsi divulgativi, attività didattiche e partecipative, presentazioni delle campagne di scavo e dei restauri, incontri con la ricerca).

Raccontare le trasformazioni del paesaggio

Ad inaugurare la nuova sala immersiva del Museo Egizio è “ECO. Paesaggi in trasformazione“: un vero e proprio viaggio alla scoperta di come il paesaggio egiziano sia cambiato nell’arco di migliaia di anni. Nella vetrina al centro della sala, un piccolo vaso predinastico, fragile e antichissimo, rinvenuto nel sito di Hammamiya, avvia un racconto che si dispiega lungo i sei ledwall per affrontare una questione centrale per i musei archeologici: il rapporto tra oggetti e il loro contesto di origine, con l’obiettivo di restituire alla collezione ciò che nessuna vetrina può mostrare, ovvero il paesaggio da cui provengono.

L’esperienza immersiva accompagna quindi il pubblico alla scoperta di un Egitto in continua trasformazione. Protagonista è il paesaggio inteso non come semplice scenario naturale, ma come il risultato delle molteplici relazioni fra comunità e territorio, che continuano tutt’oggi: la trasformazione di quei paesaggi prosegue infatti anche con il lavoro di scavo e di ricerca. «Con ECO inauguriamo uno spazio che abbiamo immaginato affinché possa evolvere insieme alla ricerca, accogliendo nuove storie e diventando un luogo di incontro e confronto fra discipline, prospettive e persone» – dichiara Enrico Ferraris, curatore del Museo Egizio e coordinatore del progetto scientifico di ECO – «È forse questa l’opportunità che personalmente trovo particolarmente interessante esplorare: non soltanto continuare a conoscere i mondi che ci hanno preceduto, ma trovare, insieme al nostro pubblico, nuovi modi di interrogarci su come costruiamo la conoscenza e su come cambia anche il nostro modo di guardare e comprendere il mondo».

Partire dai dati

Le possibilità della tecnologia e del digitale permettono inoltre un’ambiziosa sperimentazione del data-driven storytelling: interi dataset astronomici, paleoclimatici, idrologici e geomorfologici si intrecciano con testimonianze archeologiche, repertori iconografici e archivi fotografici (come le fotografie storiche delle campagne di scavo della Missione Archeologica Italiana all’inizio del secolo scorso), concorrendo alla creazione di grandi scenari dinamici.

Il piano di rinnovamento del Museo Egizio

Il nuovo spazio è parte delle trasformazioni architettoniche previste dal grande progetto di rinnovamento dell’Egizio e che culminerà con la futura Piazza Egizia. È stato inaugurato infatti anche un altro tassello di questo ambizioso progetto con la restituzione dell’Atrio Duse, sul retro del palazzo barocco. Si tratta di uno dei tre ingressi previsti dal progetto architettonico. L’Atrio Duse si presenta completamente rinnovato, caratterizzato da un nuovo scalone, intitolato all’egittologo Ernesto Schiaparelli, e dalla valorizzazione del muro romano parte della struttura.

Nel piano ipogeo, riaprono per l’occasione le sale storiche che raccontano la storia del Museo Egizio e che propongono un nuovo allestimento per uno degli oggetti più importanti del museo: la Mensa Isiaca. Si tratta di una tavola d’altare in bronzo decorata con intarsi di fili e foglie in oro, argento, rame, zinco, stagno e niello, con il piano e i bordi interamente ricoperti da figurazioni e segni incisi ispirati a temi egizi, con al centro la figura della dea Iside in trono. Fu realizzata attorno al I secolo d.C. molto probabilmente a Roma, come pala d’altare di un tempio dedicato alla dea Iside, nei pressi del Campo Marzio. Entrata nella collezione del Duca di Savoia, la Mensa arrivò a Torino nel 1626: inizia così, 400 anni fa, la relazione di questa città con l’Egitto.

Inaugurato anche il corner dedicato alla scoperta e all’approfondimento della stratigrafia dello scavo archeologico. Situato vicino alla cappella rupestre di Ellesiya, è un pannello didattico che, con infografiche, testi e video, racconta come e dove si scava e aiuta il pubblico a visualizzare la stratigrafia del terreno di scavo. Questo allestimento dà forma tangibile in museo ai contenuti di approfondimento del nuovo sito web dedicato interamente al mondo dello scavo: dalla scelta di dove scavare, all’archeologia preventiva fino alle professionalità che partecipano al lavoro sul campo.

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