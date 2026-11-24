ALBIANO D’IVREA – Non ce l’ha fatta l’anziano di 89 anni, Luciano Ferrigato, deceduto dopo giorni di agonia in seguito a un sinistro stradale ad Albiano d’Ivrea

Cosa è successo

Era il pomeriggio di venerdì 20 novembre 2026, il pensionato si trovava alla guida del proprio scooter a tre ruote quando, all’altezza della rotonda all’incrocio tra corso Regina Margherita e via XX Settembre, è stato tamponato dal conducente di una automobile. L’impatto è stato violento e Ferrigato è finito a terra battendo forte la testa.

Quest’ultimo, invece di fermarsi a prestare soccorso, si è dato alla fuga. In seguito però, grazie a testimonianze e analisi dei filmati delle telecamere, è stato identificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Ivrea per omicidio stradale e omissione di soccorso.

A dare l’allarme alcune persone che avevano assistito alla scena. Sul luogo è subito giunto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure all’89enne, poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea. Qui le condizioni dell’anziano sono peggiorate fino al decesso, avvenuto domenica 22, dopo due giorni di ricovero.

Su quanto successo hanno indagato i carabinieri.

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