BiellaCronaca
Biella, due giovani investiti sulle strisce in via Bertodano: trasportati in codice giallo in ospedale
L’incidente è avvenuto domenica 22 novembre, poco dopo le 18. I due giovani sono stati portati al pronto soccorso in codice giallo; la polizia locale ha effettuato i rilievi.
BIELLA – Due giovani sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Bertodano, a Biella. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati entrambi al pronto soccorso in codice giallo.
L’investimento è avvenuto poco dopo le 18 di domenica 22 novembre.
I soccorsi e i rilievi
Alcuni passanti hanno dato l’allarme, riferiscono fonti locali. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.
La dinamica dell’investimento resta da chiarire: i rilievi della polizia locale serviranno a ricostruire quanto accaduto durante l’attraversamento.
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