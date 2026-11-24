TORINO – A partire da questa sera, martedì 24 novembre, e per tutta la giornata di domani, mercoledì 25 novembre, la scritta del Grattacielo della Regione Piemonte si illuminerà di arancione. Un segnale visibile per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e aderire ufficialmente a “Orange the World”, la campagna promossa dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di azzerare ogni forma di abuso di genere entro il 2030.

La scelta cromatica non è casuale: l’arancione rappresenta infatti un futuro libero dalla violenza ed è il filo conduttore dei 16 giorni di attivismo globale che si aprono domani per concludersi il 10 dicembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti umani.

Al di là del valore simbolico dell’iniziativa, l’accensione della torre si inserisce in un piano strutturale di interventi messo in campo dall’ente regionale per prevenire il fenomeno e accompagnare le vittime verso una reale indipendenza. Per l’anno in corso, il 2026, le risorse complessivamente stanziate dal Piemonte per il contrasto alla violenza di genere superano i 7 milioni di euro.

I fondi sono destinati a sostenere progetti concreti: dal potenziamento delle strutture d’accoglienza all’inserimento lavorativo e abitativo delle donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza, passando per la tutela dei minori, la formazione specializzata degli operatori e le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nella società civile.

Ad oggi, la rete di protezione e recupero sul territorio piemontese si articola in quattro pilastri principali che lavorano in sinergia con istituzioni, servizi sociali e terzo settore:

L’arancione che illuminerà il Grattacielo Regione Piemonte vuole essere un messaggio di vicinanza a tutte le donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza e, al tempo stesso, richiamare l’intera comunità a una responsabilità condivisa.

Come Regione Piemonte siamo impegnati quotidianamente a contrastare la violenza di genere attraverso misure concrete, investendo nella prevenzione, nel rafforzamento della rete di protezione e nelle opportunità che consentono alle donne di ricostruire la propria indipendenza e di scegliere liberamente il proprio futuro.

È fondamentale continuare costantemente a lavorare insieme alle scuole, alle istituzioni, alle imprese e alle associazioni per promuovere un cambiamento culturale profondo, a partire dalle nuove generazioni. La sfida è costruire una società nella quale il rispetto, la libertà e la dignità di ogni donna siano valori pienamente riconosciuti e condivisi.