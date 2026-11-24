TORINO – Un semicerchio di agenti, al centro le scarpe rosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. È l’immagine scelta dal Reparto di Prossimità della Polizia Locale di Torino per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un flash mob realizzato questa mattina in piazza San Giovanni.

L’iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza maschile contro le donne. Gli agenti si sono disposti in semicerchio, in una rappresentazione simbolica di un abbraccio e di una rete di sostegno. Al centro, le scarpe rosse hanno ricordato le donne vittime di violenza incontrate e aiutate dal Reparto nel corso dell’anno.

L’attività della Polizia Locale non si limita all’intervento nei singoli casi. Il Reparto di Prossimità opera nei quartieri cittadini attraverso ascolto, orientamento e accompagnamento delle persone in situazioni di difficoltà, collaborando con i servizi comunali e con la rete territoriale per individuare i percorsi di tutela più adeguati.

I numeri dell’ultimo anno restituiscono la dimensione dell’impegno: sono stati 86 i casi di maltrattamenti, stalking, molestie, minacce e altri reati ai danni di donne seguiti dagli agenti. Nell’anno precedente erano stati 51. Alle persone coinvolte sono stati garantiti interventi di aiuto immediato, supporto e orientamento, mentre sono state avviate le attività per perseguire i responsabili.

“Le donne e gli uomini della Polizia Locale rappresentano un presidio fondamentale di ascolto, vicinanza e tutela per la nostra comunità”, ha dichiarato l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Marco Porcedda. L’immagine diffusa in occasione della ricorrenza, ha aggiunto, vuole ricordare alle donne che vivono situazioni di difficoltà che “non sono sole” e che possono rivolgersi alle istituzioni per trovare ascolto e aiuto.

Le iniziative organizzate dalla Città di Torino per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono raccolte in un opuscolo consultabile online.

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