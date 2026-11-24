TORINO – Più collegamenti verso le città europee, nuove tratte per la Francia e servizi confermati per raggiungere le località sciistiche e i principali mercatini di Natale. FlixBus presenta l’offerta invernale da Torino, da cui sarà possibile viaggiare senza cambi verso oltre 120 destinazioni in nove Paesi europei.

Tra le novità principali ci sono i nuovi collegamenti con la Francia, previsti tra gennaio e febbraio 2027. A gennaio sarà attivata una nuova linea per Parigi, che diventerà raggiungibile fino a sette volte al giorno, con fermate a Grenoble e Lione. Nello stesso periodo partiranno anche i primi collegamenti diretti con Bordeaux, passando per Grenoble, Lione, Clermont-Ferrand e Brive-la-Gaillarde.

A febbraio è prevista un’ulteriore linea verso Bordeaux, con fermate a Brive-la-Gaillarde, Clermont-Ferrand, Lione e Chambéry.

Dalla Svizzera alla Slovenia: aumentano i collegamenti internazionali

L’offerta invernale comprende anche il potenziamento di alcune tratte già operative. In Germania, Francoforte e Friburgo saranno raggiungibili ogni giorno, così come Budapest, in Ungheria. In Svizzera sono previsti collegamenti quotidiani con Zurigo, fino a due corse al giorno per Basilea e cinque per Lugano.

In Slovenia, Lubiana sarà servita da tre corse giornaliere, mentre Maribor sarà raggiungibile tutti i giorni.

Restano attivi anche i collegamenti per chi vuole raggiungere le località di montagna. Aosta sarà servita da oltre cinque corse al giorno, mentre Courmayeur e Chamonix saranno collegate quotidianamente, tranne il mercoledì. Per raggiungere i comprensori sciistici delle Alpi francesi si potrà viaggiare verso Chambéry e Grenoble, con un massimo di sei corse giornaliere.

Confermati anche i collegamenti con Bolzano e Trento, entrambe raggiungibili con due corse al giorno.

Per chi è interessato ai mercatini di Natale, restano disponibili le tratte verso Merano, in Italia, e verso Zagabria e Monaco di Baviera, collegate con Torino due volte al giorno.

Più corse per le città italiane e gli aeroporti

Torino mantiene un ruolo importante nella rete nazionale dell’operatore, con collegamenti diretti verso numerose città italiane.

Roma sarà raggiungibile fino a sette volte al giorno, anche con corse notturne. Per Venezia sono previste fino a 12 corse quotidiane, per Firenze fino a 11 e per Bologna fino a 10.

Tra le altre destinazioni figurano Udine, che registra un incremento del 40% dei collegamenti con Torino, Pistoia, Arezzo e Ferrara.

Rimangono attivi anche i servizi verso il Sud Italia: Napoli sarà raggiungibile con cinque corse al giorno, mentre Bari e Lecce saranno collegate tutti i giorni, fatta eccezione per il martedì e il mercoledì. Per la Sicilia sono confermati i collegamenti quotidiani con Catania e Palermo. Prevista anche la tratta per Crotone, in Calabria, anch’essa operativa tutti i giorni.

Aumentano inoltre le possibilità di raggiungere gli aeroporti: Milano Malpensa sarà servita fino a nove volte al giorno, mentre per Orio al Serio, in provincia di Bergamo, sono previste fino a 13 corse quotidiane.

“Allaccia il Futuro”: un concorso sulla sicurezza in autobus

Accanto all’ampliamento della rete di collegamenti, FlixBus lancia anche il concorso Instagram “Allaccia il Futuro”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza di utilizzare le cinture di sicurezza durante i viaggi in autobus.

Per partecipare sarà necessario pubblicare un breve reel spiegando perché è importante allacciare la cintura anche quando si viaggia con i mezzi pubblici, taggando il profilo @flixbus e utilizzando l’hashtag #AllacciaIlFuturo.

Al termine del concorso saranno estratti tre vincitori. Ciascuno riceverà due codici per viaggiare andata e ritorno sull’intera rete FlixBus.

La challenge fa parte di un progetto più ampio che comprende anche un incontro di confronto tra rappresentanti del mondo accademico, della comunicazione, della formazione, dell’impresa e dello sport, oltre ad attività di sensibilizzazione sul territorio.

L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione alla sicurezza a bordo e rendere più diffusa l’abitudine di allacciare la cintura anche sugli autobus. Secondo i dati richiamati dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’utilizzo delle cinture può aumentare fino al 50% le probabilità di sopravvivenza in caso di incidente.

Le informazioni sul concorso e sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale di FlixBus, nella sezione dedicata a “Allaccia il Futuro”.

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