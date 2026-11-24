TORINO – Trasporto pubblico gratuito sulle linee STAR nei sabati e nei giorni festivi, con alcune eccezioni, e parcheggi a pagamento anche in tre giornate festive nel periodo che precede il Natale. Sono le misure approvate dalla Giunta comunale di Torino per le festività 2026, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti in città e favorire il ricambio dei posti auto nelle giornate di maggiore affluenza nei negozi.

Dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 sarà possibile utilizzare gratuitamente le linee STAR ogni sabato e nei giorni festivi. L’agevolazione non sarà valida il 25 dicembre, giorno di Natale.

Novità anche per chi si sposta in auto. Dall’8 al 20 dicembre compresi, il pagamento della sosta sulle strisce blu sarà esteso ai giorni festivi in tutta l’area centrale della città, corrispondente alle sottozone A.

Le giornate interessate saranno martedì 8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, e le domeniche 13 e 20 dicembre, quando è previsto un maggiore afflusso di persone per gli acquisti natalizi.

In queste tre giornate la sosta sarà a pagamento secondo il consueto orario, dalle 8 alle 19.30.

Le misure riguardano quindi sia chi sceglierà di utilizzare il trasporto pubblico per raggiungere il centro, sia gli automobilisti che dovranno tenere conto dell’estensione del pagamento dei parcheggi durante alcune festività del periodo natalizio.

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