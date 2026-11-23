TORINO – Dopo il debutto a Milano, il LEGO Holiday Lab arriva a Torino. Il grande laboratorio natalizio itinerante di LEGO Italia farà tappa sabato 28 e domenica 29 novembre in piazza Lagrange, a pochi passi dal negozio Toys Center di piazza Carlo Felice, partner dell’iniziativa.

Si tratta del più grande progetto itinerante mai realizzato da LEGO Italia: un tour di sei città e oltre mille chilometri per portare la magia delle costruzioni nel periodo delle feste, con il messaggio «Condividi l’amore per i mattoncini».

Un truck di 17 metri dedicato al Natale

Per l’occasione sarà allestito un truck di 17 metri, sviluppato su due piani e completamente decorato a tema natalizio. All’interno i visitatori troveranno luci, decorazioni, un albero di Natale realizzato con i mattoncini, numerosi set e migliaia di pezzi LEGO.

Al piano inferiore sarà possibile entrare nella fabbrica di Babbo Natale, dove grandi e piccoli potranno cimentarsi con giochi e rompicapi da risolvere insieme. Al piano superiore, invece, spazio alla creatività con la possibilità di costruire una decorazione natalizia da portare a casa.

Spazio anche alla solidarietà con Build to Give

Durante la visita sarà possibile partecipare anche a Build to Give, l’iniziativa benefica promossa dal Gruppo LEGO dal 2017. L’obiettivo è costruire un cuore con i mattoncini: per ogni partecipazione, LEGO contribuirà a donare set e minifigure ai bambini in difficoltà attraverso tre organizzazioni partner: Fondazione ABIO Italia ETS, Fondazione Banco Alimentare ETS e Heart4Children APS.

In palio 25 voucher per concerti ed eventi

La tappa torinese sarà accompagnata anche da un concorso a premi realizzato in collaborazione con Ticketmaster e Live Nation. In palio ci sono 25 voucher del valore di 100 euro ciascuno, utilizzabili per acquistare biglietti di concerti ed eventi dal vivo.

Il concorso sarà attivo per una settimana a partire dal 28 novembre. Chi visiterà il LEGO Holiday Lab potrà registrarsi e ricevere via e-mail un codice da presentare al Toys Center di piazza Carlo Felice per ritirare una pagina di adesivi LEGO contenente il QR code per partecipare all’estrazione istantanea. Potranno concorrere anche i clienti che acquisteranno un set LEGO direttamente nel punto vendita, registrando il codice riportato sullo scontrino. Ogni nuovo acquisto darà diritto a un ulteriore tentativo.

Date, orari e prenotazioni

Il LEGO Holiday Lab sarà aperto in piazza Lagrange sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione su Eventbrite garantisce l’accesso nella fascia oraria selezionata. Chi si presenterà senza prenotazione potrà entrare soltanto in base alla disponibilità e all’affluenza del momento.

Per prenotare: Eventbrite – LEGO Holiday Lab Torino.

Dopo Torino, il tour proseguirà a Genova (5 e 6 dicembre), Firenze (8 e 9 dicembre) e Roma (12 e 13 dicembre), per concludersi a Napoli dal 18 al 20 dicembre.

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