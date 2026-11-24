TORINO – La Giunta comunale di Torino ha dichiarato il pubblico interesse della proposta presentata dal Torino Football Club per la riqualificazione, la valorizzazione e la futura gestione dello Stadio Olimpico Grande Torino e del Centro Sportivo Robaldo. Il progetto prevede un diritto di superficie della durata di 90 anni per entrambi gli impianti, con l’obiettivo di affidarne la gestione alla società granata attraverso un partenariato pubblico-privato.

La proposta del Torino FC, depositata il 9 novembre, comprende un programma di interventi per l’ammodernamento e l’adeguamento delle strutture. Secondo quanto previsto, sarà il soggetto incaricato della gestione a sostenere gli investimenti necessari e a farsi carico anche delle spese di manutenzione e gestione degli impianti.

“Il percorso entra in una fase nuova. Vogliamo costruire le condizioni per investimenti importanti, capaci di riqualificare lo stadio e il Robaldo, valorizzando due luoghi simbolici per il calcio e per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo, annunciando l’approvazione della delibera. L’obiettivo indicato dal primo cittadino è arrivare alla conclusione dell’iter nell’arco di due o tre mesi.

I prossimi passaggi e la continuità delle attività

Per proseguire con la procedura, il Comune intende presentare un emendamento al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione attualmente in esame in Consiglio comunale. L’inserimento dello stadio e del Robaldo nel documento consentirà di sottoporre all’Aula uno dei passaggi necessari per la possibile costituzione del diritto di superficie. Il voto sul Bilancio è previsto entro metà dicembre.

La dichiarazione di pubblico interesse non assegna ancora in via definitiva gli impianti al Torino FC: saranno necessari ulteriori approfondimenti progettuali, economici e amministrativi e una successiva procedura di evidenza pubblica per l’affidamento. Il percorso dovrà quindi proseguire nel rispetto delle procedure previste e della tutela dell’interesse pubblico.

La delibera stabilisce inoltre che, alla scadenza dell’attuale concessione, fissata al 31 dicembre 2026, il Torino possa continuare a utilizzare lo Stadio Olimpico Grande Torino attraverso un provvedimento temporaneo. Le condizioni saranno definite dagli uffici comunali, così da garantire la continuità delle partite casalinghe durante l’iter.

Le ipoteche e il percorso verso il nuovo stadio

Il via libera della Giunta arriva dopo un percorso avviato da tempo. Un passaggio importante risale a maggio 2025, quando sono state cancellate le ipoteche per circa 32 milioni di euro che gravavano sullo stadio in seguito al fallimento del Torino di Cimminelli nel 2005. La loro rimozione ha consentito di aprire una nuova fase per la valorizzazione dell’impianto.

La proposta della società granata, sviluppata in sinergia con il Politecnico di Torino, riguarda non soltanto lo stadio ma anche il Robaldo, con l’intento di creare un sistema di strutture sportive collegate e funzionali alle diverse attività del club, a partire dal settore giovanile.

Anche l’assessore comunale allo Sport Domenico Carretta ha sottolineato la dimensione complessiva del progetto: l’obiettivo è realizzare impianti moderni, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività sportive e la valorizzazione di un patrimonio che appartiene alla città.

La decisione della Giunta rappresenta dunque un passaggio significativo, ma non ancora quello conclusivo: il futuro dello stadio e del Robaldo dipenderà dai successivi atti amministrativi e dall’esito della procedura pubblica.

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