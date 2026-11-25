ALESSANDRIA – Il Comune di Alessandria ha avviato la riqualificazione del filare di viale Teresa Michel, davanti all’ingresso del Cimitero Monumentale Urbano. Il progetto prevede la rimozione degli otto cipressi rimasti e la messa a dimora di 38 nuovi alberi, insieme a un impianto di irrigazione.

La giunta ha deliberato l’intervento, già iniziato. Il sindaco Giorgio Abonante, in un annuncio sulla nuova alberata, ha indicato il progressivo deterioramento degli esemplari esistenti come motivo della sostituzione.

Perché saranno rimossi i cipressi

Le valutazioni tecniche hanno rilevato seccume nelle chiome, decadimento del legno, inclinazioni dei fusti e rotture. Gli otto alberi non presentano attualmente condizioni tali da comprometterne la stabilità; la scelta di rimuoverli deriva dal quadro complessivo di deterioramento.

Il filare originario contava 56 cipressi. Nel 2023, dopo verifiche strumentali, ne furono abbattuti 14 dei 24 allora presenti. Altri due furono rimossi in seguito a un intenso evento meteorologico, lasciando gli otto esemplari ancora sul viale.

Il nuovo filare e l’irrigazione

Il piano comprende la fresatura delle ceppaie presenti nell’area e la piantumazione di cipressi colonnari della varietà Bolgheri, indicata dal Comune come resistente al cancro del cipresso. Le nuove piante avranno un’altezza compresa fra 3,20 e 3,50 metri.

Il filare previsto sarà meno numeroso di quello originario, ma più consistente degli otto esemplari rimasti. Le opere comprendono anche un impianto di irrigazione per la nuova alberata. Non è stata indicata una data di completamento.

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