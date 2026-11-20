ALESSANDRIA – Ad Alessandria sono aperte dal 20 novembre 2026 le domande per i contributi sugli affitti e per i mutuatari in difficoltà. Le richieste si presentano solo su appuntamento allo Sportello Casa, come indica l’avviso del Comune.

Le misure dell’Agenzia sociale per la locazione, ASLO, comprendono incentivi per inquilini e proprietari, aiuti per la morosità e un intervento distinto per chi ha acquistato la prima casa con un mutuo. I fondi assegnati ad Alessandria, comune capofila, sono messi a disposizione anche degli altri comuni dell’Ambito 1, tra cui Valenza, Bosco Marengo, Castellazzo Bormida e San Salvatore Monferrato.

Affitti: requisiti e contributi

Il bando per le locazioni sostiene la stipula, la rinegoziazione o la salvaguardia di contratti a canone concordato. Tra i requisiti indica un ISEE non superiore a 26.000 euro e la residenza o un’attività lavorativa da almeno un anno ad Alessandria o nei comuni dello stesso ambito, previo accordo tra i comuni. Sono previste anche condizioni relative alla cittadinanza o al soggiorno e al possesso di altri immobili.

Per i giovani sotto i 35 anni che intendono formare un nuovo nucleo familiare, il limite ISEE si applica ai rispettivi nuclei di provenienza. Il bando contempla anche i genitori legalmente separati o divorziati che, per effetto della sentenza o di un accordo omologato, non dispongono della casa coniugale di cui sono proprietari.

Per gli inquilini il contributo è commisurato al canone e alla fascia ISEE. Per i proprietari varia invece in base alla durata del contratto:

Beneficiario Condizione indicata dall’avviso Contributo Inquilino ISEE inferiore a 6.400 euro Otto mensilità Inquilino ISEE da 6.400,01 a 10.600 euro Sei mensilità Inquilino ISEE da 10.600,01 a 26.000 euro Quattro mensilità Proprietario Contratto di 3 anni più 2 1.500 euro Proprietario Contratto di 4 anni più 2 2.000 euro Proprietario Contratto di 5 anni più 2 2.500 euro Proprietario Contratto di 6 anni più 2 3.000 euro

La misura comprende anche i nuclei che non riescono più a pagare l’affitto o le spese condominiali per una perdita o una consistente riduzione del reddito dovuta alle cause elencate nell’avviso, tra cui la perdita del lavoro, la cassa integrazione e gravi problemi di salute. Se il proprietario non è disponibile a stipulare un nuovo contratto, è previsto un contributo fino a 3.000 euro per sanare la morosità e prevenire la procedura di sfratto o la sua convalida.

Mutui: aiuto dopo la sospensione delle rate

Il bando per i mutuatari riguarda chi ha esaurito il periodo massimo di sospensione delle rate previsto dal fondo di solidarietà per la prima casa e continua a trovarsi in difficoltà, senza essere più coperto dalle assicurazioni sui rischi indicate nell’avviso. Il richiedente deve documentare la sospensione concessa dalla banca e il permanere delle condizioni che hanno inciso sulla situazione familiare.

Tra i requisiti figurano un ISEE non superiore a 26.000 euro, un valore iniziale del mutuo non superiore a 100.000 euro e un’abitazione non di lusso, con superficie netta massima di 95 metri quadrati. L’avviso prevede anche condizioni su residenza o lavoro, cittadinanza o soggiorno e possesso di altri immobili.

Il contributo a fondo perduto corrisponde a sei, nove o dodici rate mensili, secondo la fascia ISEE. È liquidato a rimborso dopo la sospensione, previa prova del regolare pagamento della prima rata successiva, e non è cumulabile con le altre agevolazioni statali di solidarietà o garanzia sui mutui prima casa indicate nel bando.

L’assessora alle politiche sociali Roberta Cazzullo ha spiegato che l’intervento intende accompagnare le famiglie alla ripresa dei pagamenti.

Come prenotare e presentare la domanda

Lo Sportello ASLO si trova al piano terra del Palazzo comunale, in piazza della Libertà 1. Per informazioni e appuntamenti è disponibile il martedì dalle 9 alle 12 al numero 0131 515161. La presentazione della domanda è gratuita; l’ammissione dipende dalla valutazione dei requisiti previsti dal bando.

La pagina del servizio ASLO raccoglie la modulistica e l’elenco completo dei comuni interessati. Per la disponibilità delle risorse e le condizioni applicabili alla propria situazione è possibile rivolgersi allo sportello.

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