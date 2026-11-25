ALESSANDRIA – Un salice bianco è stato piantato al Bosco della Memoria di Alessandria per ricordare Francesco Campisi, attivista cittadino del Movimento 5 Stelle scomparso la settimana scorsa. La piantumazione si è svolta sabato 21 novembre 2026 nell’area verde di via San Giovanni Bosco.

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle nell’ambito di Alberi per il Futuro, in occasione della Giornata nazionale dell’albero. Alla mattinata hanno partecipato famiglie, bambini e cittadini. Il gruppo ha spiegato che la scelta di una pianta vuole lasciare un ricordo vivo, da seguire e curare nel tempo.

Il Bosco della Memoria

Nel Bosco della Memoria i cittadini possono dedicare un albero a una persona scomparsa oppure celebrare una nascita. Il progetto è nato da una mozione del Movimento approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

All’inaugurazione, nel 2025, i primi tre alberi erano stati dedicati ai vigili del fuoco morti nella tragedia di Quargnento. Ora nel bosco un salice ricorderà anche Campisi.

Come chiedere la posa di un albero

Chi desidera aderire può scaricare il modulo dalla pagina comunale con le indicazioni per il Bosco della Memoria e inviarlo agli indirizzi indicati sulla pagina.

Acquisto, posa e manutenzione sono a carico del richiedente, salvo le potature che richiedono un’autoscala, affidate al Servizio Verde Pubblico comunale in accordo con l’interessato. La specie va scelta tra gli alberi di seconda e terza grandezza ammessi dal regolamento comunale e concordata con lo stesso servizio.

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